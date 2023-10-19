Cilt kanseriyle savaşan küçük Cemile, tedavi arayışında

6 yıldır cilt kanseri ile savaşan küçük Cemile, gün yüzü görmek istiyor

Cilt kanseri hastalığı nedeniyle günden güne cildi eriyen ve dışarı çıkması yasak olan 8 yaşındaki Cemile Bozkurt, hastalığına çare istiyor

Evden çıkamıyor, okula gidemiyor, gününü karanlık odada geçiriyor

Çaresiz anne-baba kızlarını iyileştirecek doktor arayışında

GAZİANTEP - Gaziantep'te cilt kanseri hastalığıyla mücadele eden 8 yaşındaki Cemile Bozkurt, gün ışığı ve güneşin hastalığını daha da tetiklemesi nedeniyle 6 yıldır gün yüzü göremiyor. Yıllardır evden çıkamayan, vaktinin çoğunu karanlık odada geçiren ve okula da gidemeyen küçük Cemile ile anne-babası, hastalığa çare bulunmasını istiyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Serdal-Zehra Bozkurt çiftinin 8 yaşındaki kızları Cemile Bozkurt, 6 yıldır cilt kanseri hastalığıyla mücadele ediyor. İlk belirtileri 2 yaşında başlayan ve bir yıl önce yapılan son tetkiklerde cilt kanseri teşhisi konulan Cemil Bozkurt, hastalığı nedeniyle 6 yıldır neredeyse hiç gün yüzü göremiyor.

Evden çıkamıyor, okula gidemiyor, gününü karanlık odada geçiriyor

Hastalığının gün ışığı ve güneşte daha da artarak vücudunu yaralar kaplaması nedeniyle yıllardır evden çıkamayan, okula gidemeyen ve gündüzleri vaktini karanlık odada geçiren küçük Cemile tedavi olmak istiyor. Kızlarının gözlerinin önünde eriyip gittiğini belirten anne Zehra ve baba Serdal Bozkurt ise ülke genelinde ilgili doktorlara seslenerek kızlarının hastalığına çare bulunmasına istiyor.

"Kızım gün ışığından etkilenmesin diye evdeki bir odamızı karanlık oda yaptık"

Kızının 2 yaşından beri bu hastalığın pençesinde olduğunu ifade eden ve yıllardır tedavisinin bulunamadığını vurgulayan baba Serdal Bozkurt, "Kızıma hastalığı yüzünden bırak güneşi, gün ışığı dahil yasak. Kızım gün ışığından etkilenmesin diye evdeki bir odamızı karanlık oda yaptık. Gündüz dışarı çıkamıyor, gece bazen dışarı çıkarıyorum ve biraz gezdirmeye çalışıyorum ama artık havalar da soğuk. Biz, kızıma bir tedavi istiyoruz. Bu hastalıktan anlayan bir insan istiyoruz. Başka bir şey değil. Kızımın iyi olmasını istiyorum. Günden güne eriyip gidiyor" dedi.

"Çocuğum her gün canlı canlı gözümüzün önünde eriyip gidiyor"

Kızının gözlerinin önünde eriyip gittiğini ve söyleyen ve çare bulamadıkların ifade eden anne Zehra Bozkurt, "Çocuğum her gün canlı canlı gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Hastalığı adım adım vücudunu tüketiyor. Yetkililerden kızıma bir çare, bir derman bulmasını istiyoruz. Kızımın hastalığına çare bulup yanıma getirin demeleri bile yeter bize. Artık yaraları vücudunu yemeye başladı. Burun kalmadı, göz kalmadı. Yani şu derdimize bir çare istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Ben neden okula gidemiyorum, güneş neden bana düşman oldu, burnumu istiyorum"

Kızının diğer kardeşleri gibi okula gitmek istediğini ve vücudundaki yaralar nedeniyle çok acı çektiğini de ifade eden anne Zehra Bozkurt, "Yani kızım sürekli bana 'Okula gitmek istiyorum, burnumu istiyorum. Ablalarım okula gidiyor, ben de gitmek istiyorum. Niye güneş bana böyle düşman oldu? Neden lambalar kapalı? Niye telefona bakamıyorum? Niye televizyona bakamıyorum? Ben de çocuğum anne' diyor. Yani yapacak bir şey yoktur. Allah'tan tek dileğimiz bir şifa, bir derman. Başka bir şey yok yani. Kızımın derdine çare olacak bir insan varsa çıksın elini ayağını öpeceğim" şeklinde konuştu.

"Canım iyileşmek istiyor"

Hastalığı nedeniyle yıllardır dışarı çıkamadığını ve iyileşmek istediğin söyleyen 8 yaşındaki Cemile Bozkurt ise, "Sekiz yaşındayım. Okula gidemiyorum. Sürekli evdeyim. Tek başıma canım sıkılıyor. Herkes okula gidiyor, ben evde kalıyorum. Canım iyileşmek istiyor. İyileşip okula gitmek istiyorum. Ben de dışarıda, güneşli havalarda oynamak istiyorum herkes gibi. O yüzden beni iyileştirecek doktor istiyorum. Sonrasında iyileşip okula gitmek istiyorum ve ben de doktor olup bütün böyle hastaları iyileştirmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.