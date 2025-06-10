'Çilek, vişne ve kiraz gibi kırmızı meyveler kalp sağlığını destekliyor'

YAZ mevsimi meyvelerinin vitamin ve antioksidan açısından zengin olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır, "Karpuz yüksek su içeriği ile yaz aylarınla oluşan sıvı kaybının yerine konulmasını sağlar. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı destekler. Kalorisi düşüktür ve enerji almamızı sağlar. Çilek, vişne, kiraz gibi kırmızı meyveler de yazın vazgeçilmezleridir. Bu meyveler antioksidan açısından zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarına karşı koruyucu özellikleri vardır" dedi.

Yaz meyvelerinin vitamin ve antioksidan açısından zengin olduğunu dile getiren Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Fatma Gizem Bahadır, "Bu yüzden bağışıklığı güçlendirerek yaşlanmayı geciktirirler. Yüksek su içerdikleri için yazın terle kaybedilen sıvının yerine konulmasına da yardımcı olurlar. Lif kaynağıdırlar, bu sayede bağırsak sistemini desteklerler. Doğal enerji kaynakları olmaları sayesinde yüksek kalori almadan tok hissetmemizi sağlarlar. Kan şekerini dengelerler ve vücuttaki toksinlerin atılmasına da katkı sağlarlar" diye konuştu.

'KARPUZ LİF İÇERİĞİYLE KABIZLIĞI ÖNLER'

Karpuz ve kavunun faydalarından bahseden Dyt. Bahadır, "Karpuz yüksek su içeriği ile yaz aylarınla oluşan sıvı kaybının yerine konulmasını sağlar. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı da destekler. Kalorisi düşüktür ve enerji almamızı sağlar. İçerdiği lif ile kabızlığı önler. Eğer porsiyon kontrolü ile tüketilirse (1 porsiyonu 2 ince dilime eşit olacak şekilde) kan şekeri üzerinde etkisi az olacaktır. Diyabet hastaları, karpuzu küçük porsiyonlarla yanında protein kaynağı ( peynir/kefir gibi) ile tüketebilirler. Yani karpuz porsiyon kontrolü ile dikkatli tüketilebilir. Kavun içerdiği yüksek su ve lif içeriği ile sindirimi kolaylaştırır. Kavun özellikle A vitamini, C vitamini, B6 vitamini, potasyum ve folik asit içerir" ifadelerini kullandı.

'KIRMIZI MEYVELER KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUYUCU'

Yaz aylarında sık tükettiğimiz kırmızı meyveler ve orman meyvelerinin sağlık açısından yararlarını anlatan Dyt. Bahadır, şu bilgileri paylaştı:

"Çilek, vişne, kiraz gibi kırmızı meyveler yazın vazgeçilmezleridir. Bu meyveler antioksidan açısından zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Antikanserojen etkiye sahiplerdir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde karaciğer detoks sürecini desteklerler. Düşük glisemik indeksli oldukları için kan şekerini hızlı yükseltmezler. Böğürtlen, dut ve yaban mersini gibi orman meyveleri ise kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. İçerdiği polifenoller ile bağışıklık sistemini desteklerler. Ellagik asit içeriği ile kanser hücrelerinin çoğalmasını engellerler. Hafızayı destekleyici etkileri de vardır."

'ŞEKER HASTALARI PORSİYON KONTROLÜNE ÖNEM VERMELİ'

Şeker hastalarının meyve tüketiminde dikkatli olması gerektiğini söyleyen Dyt. Bahadır, "Şeker hastaları yaz meyvelerini porsiyon kontrolü ile yanında bir protein kaynağı (süt/yoğurt/kefir gibi) ya da kuru yemişler ile dengeli şekilde tüketmelidir. Örneğin, 10 adet çilek ile yoğurt 2 ince dilim karpuz ile kefir gibi. Şeker hastaları özellikle meyveleri meyve suyu olarak değil, meyve şeklinde tüketmelidir" dedi.

HAMİLELERE FAYDALI MEYVE ÖNERİLERİ

Özellikle hamileler için faydalı olan bazı yaz meyvelerinden bahseden Dyt. Bahadır, "İçerdiği C vitamini ve folik asit açısından çilek oldukça faydalıdır. Özellikle kas kramplarını önleyen potasyum ve su içeriğinin yüksek olması nedeniyle şeftali de vön plana çıkmaktadır. Doğal antioksidan kaynağı olan kiraz ve yaban mersini; lif ve magnezyum içeriği ile karpuz; demir ve C vitamini içeriği ile karadut faydalı meyvelerdendir. Yine de bu meyvelerde de porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekir" açıklamasında bulundu.

'AŞIRI MEYVE TÜKETİMİ GAZ VE ŞİŞKİNLİĞE NEDEN OLABİLİR'

Meyvelerin günün hangi saatinde tüketilmesi gerektiği hakkında bilgi veren Dyt. Bahadır, "En uygun tüketim sabah ile öğle arası ya da öğle ile akşam arasındadır. Ana öğünden 1-2 saat tüketilmesi daha uygundur. Meyveler doğru zamanda, doğru porsiyonlarda tüketilmelidir. Aşırı meyve tüketimi kan şekeri düzensizliği, sindirim sorunları, gaz, şişkinlik gibi problemlere sebep olabilir" dedi.

'YIKANMADAN BUZDOLABINDA SAKLANMALI'

Meyvelerin tazeliğini ve vitamin kaybını önlemek için nasıl saklanması gerektiğini dile getiren Dyt. Bahadır, "Meyveleri yıkamadan saklamalıyız. Çilek, vişne, kiraz, karpuz, kavun gibi meyveler buzdolabında saklanmalı. Muz, nektarin, şeftali gibi meyveler oda sıcaklığında saklanabilir. Kesilmiş meyveler açıkta bekletilmemeli üzeri kapatılıp buzdolabında saklanmalı. Çürümüş meyveleri diğer meyvelerden ayrı muhafaza etmeliyiz" diye konuştu.

'SATIN ALIRKEN LEKELİ OLANLARI TERCİH ETMEYİN'

Meyve satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Dyt. Bahadır, "Mevsiminde olan meyveleri tercih edin. Renk ve parlaklık durumuna dikkat edin. Lekeli meyveleri tercih etmeyin. Fazla sert ya da fazla yumuşak meyveleri tercih etmeyin. Aşırı büyük ya da aşırı parlak meyveleri değil, diğerlerini tercih edin" dedi.