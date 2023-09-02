CHP Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Devlet Hastanesi'ndeki sorunları dile getirdi

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, mayıs ayında hizmete açılan Osmaniye Devlet Hastanesi önündeki vatandaşların sorunlarını dinledi. Kaya, "Hastaneler yapıyorsunuz ama içinde hekim yok. Hastaneler yapıyorsunuz ama içinde sağlık çalışanı yok. Vatandaşlar; randevu alamıyor, poliklinik hizmetlerine ulaşamıyor, ameliyat için aylarca bekliyor. Bunun için bir çözümünüz var mı?" tepkisini gösterdi.

CHP Osmaniye Milletvekili, CHP Ekonomi Masası üyesi Asu Kaya, Osmaniye Devlet Hastanesi önündeki vatandaşların sorunlarını dinledi.

"DEVLET HASTANELERİNDE YER BULAMADIK, TÜM YOĞUN BAKIMLAR DOLU"

Bir vatandaş; hastasının hastaneye gelmesi ile tedavisinin başlaması arasında dört saat geçtiğini aktardı. Vatandaş, "Şu anda beyin kanaması geçiriyor. Burada tam bir müdahale olmadığı için; kayınbirader Adana'ya gitti, Adana'da devlet hastanelerinde yer bulamadığı için mecburen özel hastaneye gitti. Orada da günlüğü 10 milyar (10 bin lira) günlük. Devlet hastanelerinde yer bulamadık, tüm yoğun bakımlar dolu" dedi.

"HASTANE YAPILMIŞ, DOKTOR YOK"

Vatandaş ise CHP'yi Kaya'nın "Randevu alabiliyor musunuz" sorusuna "Alamıyoruz" yanıtını verdi. Vatandaş, "Telefon üzerinden randevu alıyoruz. Çok sürüyor. 10-15 gün bekle. Aylar süren var" dedi. Vatandaş, "Acil servise gelirsen… Onun haricinde, zor" diye konuştu. Bir başka vatandaş ise "Ne yapacağız? Göz göre göre öleceğiz. Özele gidiyoruz. Benim çocuğum burada hastanede yoğun bakımda. Doktor yok. Çocuklar gitti, Adana'ya, özele götürdüler. Ne yapmamız gerekir?" tepkisini gösterdi. Bir başka vatandaş ise "Şu hastane yapılmış, doktor yok" dedi. Vatandaş, "Hastanemiz güzel, yapıldı. Ama maalesef hizmet yok, doktor yok" diye konuştu.

Kaya, daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi önünde şu değerlendirmeyi yaptı:

"AKP iktidarında, son 20 yılda kamusal sağlık hizmeti, erişilebilir olmaktan çıktı. Yepyeni hastaneler yapıyoruz ama içerisinde yeterince hekim yok, sağlık çalışanı yok. Hekimler, bu ay rekor sayıda, 'iyi hal belgesi' alabilmek için Türk Tabipleri Birliği'ne başvurdu. Neden gidiyor hekimler, ülkemizden? Kendi ülkesini neden terk ediyor? Bunu, sormalı kendisine AKP iktidarı. Sağlık Bakanlığı'na, bunu soruyorum. Hastaneler yapıyorsunuz ama içinde hekim yok. Hastaneler yapıyorsunuz ama içinde sağlık çalışanı yok. Vatandaşlar; randevu alamıyor, poliklinik hizmetlerine ulaşamıyor, ameliyat için aylarca bekliyor. Bunun için bir çözümünüz var mı?"