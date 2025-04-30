Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Taşınıyor: Deprem Gerçeği Fikirleri Değiştirdi

Taşınma fikrine karşı eylemler yapılan Cerrahpaşa'da deprem gerçeğiyle fikirler değişti

İSTANBUL - Depreme dayanıksız olmasıyla sık sık gündeme gelen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin taşınması fikrine yapılan eylemlerle karşı çıkılırken, deprem gerçeği sonrası fikirler değişti. Önce fakültenin bir kısmı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne taşınırken geçtiğimiz günlerde yaşanan 6.2'lik deprem sonrası ise Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin Avcılar'a taşınacağı açıklandı.

Beklenen büyük Marmara depremine karşı riskli yapıların tahliye ve yerinde dönüşüm çalışmaları devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de depreme dayanıksız olması sebebiyle sık sık gündeme gelirken fakültenin taşınma fikrine ise zaman zaman çalışanlar ve sendikalar tarafından eylemler yapılarak karşı çıkılmıştı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, 105 bin metrekarelik kapalı alanda hizmete devam edilemeyeceği açıklamasında bulunmuş, alanların Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne taşınmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan 6.2'lik deprem sonrası ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'dan bir açıklama daha geldi. Prof. Dr. Aydın, depremin ardından Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin alınan karar doğrultusunda taşınma işlemlerinin öne çekiliğini, Avcılar Yerleşkesindeki bir binaya geçeceğini açıkladı.

Prof. Dr. Aydın, "Yaklaşık 2 ay önce üniversitemiz yönetim kurulunca, fakültenin yaz aylarında planlı bir şekilde taşınmasına karar verildi. Ancak 2 gün önce İstanbul'da yaşadığımız deprem, fakültenin taşınma kararının öne çekilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu kapsamda üniversitemiz senatosunun bugün aldığı karar ile fakültenin faaliyetleri 20 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre zarfında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Avcılar Yerleşkemizdeki bir binaya taşınacaktır. Fakültemiz, taşınmasına müteakip eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Mayıs tarihinde yeni yerinde başlayacaktır" dedi.