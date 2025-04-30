Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Taşınma Süreci Hızlanıyor

Taşınma karşıtı eylemlerle gündeme gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde deprem dönüşümü hızla devam ediyor

Yüzde 70 taşınma tamamlandı

İSTANBUL - Deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle yerinde dönüşüm için taşınma kararı çıkmasının ardından öğrenciler ve fakülte hocaları tarafından yapılan eylemlerle sık sık gündeme gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yüzde 70'lik bölümünün taşınması tamamlandı. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin taşınması, geçtiğimiz hafta yaşanan 6.2'lik deprem sonrası öne alındı.

Beklenen büyük Marmara depremine karşı riskli yapıların tahliye ve yerinde dönüşüm çalışmaları devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de depreme dayanıksız olması sebebiyle taşınması uzun süre kamuoyun gündemindeki yerini korumuştu. Taşınma karşıtı eylemlerle yıllarca gündemde kalan fakültenin büyük bölümünün Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne taşınmasına karar verilmişti. Süreç içerisinde fakültenin yüzde 70'lik bölümünün taşınması tamamlanırken, geçtiğimiz hafta yaşanan 6.2'lik deprem sonrası çalışmalara hız verildi. Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, bünyelerinde bulunan Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin alınan karar doğrultusunda taşınma işlemlerinin öne çekiliğini, hemşirelik fakültesinin Avcılar Yerleşkesindeki bir binaya geçeceğini açıkladı.