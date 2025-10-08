Cerrahideki Zanaatkarlık Vurgulandı

BAŞKENT Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, cerrahinin yalnızca teknik bir işlem değil aynı zamanda bir zanaat olduğunu belirterek "Cerrahi işlemler hassasiyet gerektirir. Cerrah bir zanaatkardır. Bu anlayışla hareket edildiğinde komplikasyon oranları asgari düzeye iner" dedi.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde, Türk Cerrahi Derneği iş birliğiyle 'Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonunda Güncel Durum' başlıklı toplantı düzenlendi. Bölgesel ölçekte gerçekleşen etkinlik, Türkiye'nin birçok şehrinden gelen cerrahların katılımıyla yoğun ilgi gördü.

'CERRAHİ, TEKNİĞİN ÖTESİNDE BİR ZANAAT'

Toplantının açılışında konuşan Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, cerrahinin yalnızca teknik bir işlem değil aynı zamanda bir zanaat olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Mehmet Haberal, "Cerrahi işlemler hassasiyet gerektirir. Cerrah bir zanaatkardır. Bu anlayışla hareket edildiğinde komplikasyon oranları asgari düzeye iner. Bugün gerçekleşen toplantı, hastanelerimizin uluslararası alanda tıbbın ulaştığı en üst düzeydeki uygulamaları takip ederek, yurt içinde ve yurt dışında sağlık kurumlarıyla hizmet gücünü birleştirip dünya standartlarında çağdaş sağlık hizmeti sunan bir kuruluş olmayı sürdürme vizyonunun bir göstergesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TİROİD CERRAHİSİNDE SİNİR MONİTÖRİZASYONUNUN ÖNEMİ

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hakan Yabanoğlu, Türkiye'nin tiroid cerrahisi alanında dünyada öncü ülkelerden biri olduğunu söyleyerek özellikle rekürrens sinirlerinin korunmasında intraoperatif sinir monitörizasyonunun çok önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yabanoğlu, "Tiroid hastalıkları ülkemizde endemik düzeydedir. Bu nedenle sinir monitörizasyonu ile ilgili farkındalık yaratmak, güncel gelişmeleri paylaşmak ve cerrahlarımızı bilgilendirmek için bu toplantıyı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi 'nden Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Yıldırım, toplantının ana fikrini ve üniversitenin vizyonunu şu sözlerle dile getirdi:

"Tiroid ameliyatlarında görülen sinir komplikasyonlarının nasıl azaltılabileceği ve hastalara en faydalı yaklaşımın ne olabileceği üzerine odaklanıyoruz. Amacımız zarar vermeden tedavi etmek. Hipokrat'ın da dediği gibi önce zarar vermemek, sonra korumaktır. 1994'ten bu yana Türkiye'nin ilk vakıf tıp fakültesi olma sorumluluğuyla hareket eden üniversitemiz, 5 ayrı şehirdeki hastaneleri ve güçlü akademik kadrosuyla hizmet vermektedir. Tiroid cerrahisinde bilimin ve teknolojinin getirdiği yenilikler ve uygulamalarla hastalara en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Bu toplantı da bu vizyonun somut bir örneği olarak değer taşımaktadır."

'TÜRKİYE'DE TİROİD HASTALIKLARI ÇOK YAYGIN'

Türk Cerrahi Derneği Başkanı Dr. Ahmet Serdar Karaca ise bu sempozyumun cerrahi camiası için önemini şöyle anlattı:

"Türkiye'de tiroid ve paratiroid hastalıkları oldukça yaygındır. Bu sempozyumda kanıta dayalı güncel yaklaşımlar ve teknolojik imkanların cerrahiye nasıl entegre edileceğini tartışıyoruz. Sinir monitörizasyonu sayesinde komplikasyon oranlarını azaltmak ve hastalarımıza daha güvenli ameliyatlar sunmak mümkün hale gelmiştir."

Katılımcıların soru sorarak, görüşlerini paylaşarak ve fikir alışverişinde bulunarak sürece katkı sunduğu toplantı, karşılıklı etkileşimle verimli ve zengin bir içerikle dört oturumda interaktif bir şekilde gerçekleşti.