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Çarşamba Devlet Hastanesinde Şaşılık Ameliyatı Başladı

Çarşamba Devlet Hastanesinde Şaşılık Ameliyatı Başladı
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Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan şaşılık ameliyatları, hastaların ilçe dışına gitmesine gerek kalmadan tedavi olmalarını sağlıyor. Başhekim Dr. Aykut Özturan, bu önemli sağlık hizmetinin, ilçedeki vatandaşlar için büyük bir kolaylık olduğunu belirtti.

Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılmaya başlanan şaşılık ameliyatı sayesinde hastalar, artık ilçe dışına gitmek zorunda kalmıyor.

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aykut Özturan, gazetecilere, şaşılık ameliyatının hastanelerinin göz hastalıkları kliniğinde yapılmaya başlandığını söyledi.

Ameliyat içeriklerini zenginleştirmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Özturan, "İlçemiz ve şehrimiz için önemli bir sağlık hizmetini daha vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Şaşılık problemi sebebiyle çözüm arayışında olan farklı ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız da göz hastalıkları kliniğimize başvurabilir. Emeği geçen tüm cerrahlarımıza ve ameliyathane ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.

Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Ercan Gömleksiz da şaşılığın gözlerin paralelliğinin bozulması olarak tanımlanabileceğini anlatarak, "Her şaşılık durumunda cerrahi seçeneğe başvurmuyoruz. Bazı alt tipleri gözlükle de tedavi edebiliyoruz. Bu ay içerisinde kliniğimize çift görme ve gözlerde kayma şikayetleriyle başvuran 3 hastamızı opere ettik, ameliyat sonrası takiplerinde sorun olmaması üzerine şifa ile taburcu ettik. Hastalarımız kontrole geldiler ve sonuçlardan memnun olduklarını dile getirdiler." ifadesini kullandı.

Öte yandan Çarşamba Devlet Hastanesinde kısa süre önce de girişimsel radyolojik işlemler ile bronkoskopi yapılmaya başlanmış, sigara bıraktırma polikliniği hizmete açılmıştı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Sağlık
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