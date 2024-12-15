Çare Derneği, 2025'te Tanzanya'da Sağlık Kampı Düzenliyor

Çare Derneği, 2025 yılına Tanzanya'da gerçekleştireceği sağlık kampıyla başlıyor. 2-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan kamp kapsamında, gönüllü doktorlardan oluşan ekip katarakt ameliyatları, çocuk cerrahisi operasyonları ve genel cerrahi müdahaleleri yapacak. Kamp, Tanzanya'da sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan binlerce kişi için umut olacak.

2024'te Binlerce Hastaya Ulaştılar

Çare Derneği, sağlık alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla 2024 yılı boyunca dikkat çeken başarılara imza attı. Derneğin verilerine göre, yalnızca 9 ayda:

678 katarakt ameliyatı ve cerrahi operasyon,

67 çocuk cerrahisi müdahalesi,

Binlerce genel sağlık taraması,

Yüzlerce malnutrisyon tedavisi gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra, sağlık kamplarında ihtiyaç sahiplerine ilaç paketleri de ulaştırıldı.

Modern Tıbbi Ekipman ve Eğitim Desteği Sağlanacak

Tanzanya Sağlık Kampı'nın önemli detaylarından biri de Türkiye'nin önde gelen göz ve çocuk cerrahlarının katılımı. Modern ameliyathane ekipmanlarının bölgeye özel kargo uçaklarıyla taşınacağı kampta, yerel sağlık personeline de eğitim verilecek. Ayrıca, bölgede sürdürülebilir sağlık hizmetleri sağlamak için altyapı çalışmaları yapılması planlanıyor.

Tanzanya Sağlık Kampı, 2025 yılının ilk büyük insani yardım projesi olarak dikkat çekerken, Çare Derneği'nin sağlık hizmetlerine erişimi artırma misyonunun bir parçası olarak hayata geçirilecek.

Kimdir Bu Çare Derneği ve Çare Doktorları?

Çare Derneği, yıllardır sağlık alanında uzmanlaşmış gönüllü doktorları ve ekibi ile Asya ve Afrika'da düzenlediği sağlık kampları sayesinde binlerce insana doğrudan dokunan bir yardım kuruluşudur. "Çare Doktorları" olarak tanınan bu uzman ekip, bir iyilik hareketi olup katarakt ameliyatlarından çocuk cerrahisine, genel sağlık taramalarından yetersiz beslenme tedavilerine kadar pek çok alanda şifa dağıtmaktadır.

"Bir göz açmanın, bir can kurtarmanın, bir çocuğu geleceğe hazırlamanın mutluluğunu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz."