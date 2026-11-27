Üzüntü, kaygı ve öfke gibi duygularını tanımlamakta zorlanan kişilerde baş ağrısı, mide sorunları ve kas gerginliği gibi bedensel yakınmalar görülebiliyor. Klinik Psikolog Cansu Kaya, somatizasyon olarak tanımlanan bu durumun altında yatan nedenlere dikkat çekti.

Duygusal zorlanmalar her zaman kişinin fark edebildiği veya sözcüklere dökebildiği şekilde ortaya çıkmıyor. Bazen beden, ifade edilemeyen duygulara çeşitli fiziksel tepkilerle karşılık verebiliyor. Medicana Çamlıca Hastanesi Klinik Psikoloğu Cansu Kaya, stres, kaygı ve ilişkisel sorunların bedensel tepkiler üzerindeki etkisini değerlendirerek zihin ve beden arasındaki etkileşimin önemini vurguladı.

Psk. Cansu Kaya, "Kişi yoğun bir kaygı yaşadığında midesinde rahatsızlık hissedebilir, stresli dönemlerde kas gerginliği veya baş ağrısı yaşayabilir. Bazen kişi yaşadığı duygusal zorlanmanın farkında olmadan yalnızca bedensel belirtilere odaklanabilir. Örneğin iş hayatındaki baskı, ilişkilerde yaşanan çatışmalar veya uzun süredir devam eden belirsizlikler kişinin bedensel tepkilerini etkileyebilir. Burada önemli olan, fiziksel belirtileri yalnızca psikolojik açıdan değerlendirmeden kişinin duygusal dünyasını da göz ardı etmemektir" açıklaması yaptı.

Kişi ne hissettiğini tanımlayamıyorsa aleksitimi söz konusu olabilir

Duyguları tanımak ve ifade etmekte yaşanan güçlük, psikolojide aleksitimi kavramıyla açıklanıyor. Aleksitiminin duyguların yokluğu anlamına gelmediğini, kişinin yaşadığı duyguları ayırt etmekte ve sözel olarak ifade etmekte zorlanmasıyla ilişkili olduğunu belirten Psk. Cansu Kaya, "Bir kişiye ne hissettiğini sorduğunuzda; 'üzgünüm', 'kırıldım' veya 'kaygılıyım' demek yerine yalnızca 'kendimi kötü hissediyorum' yanıtını verebilir. Aslında bir duygu yaşıyordur ancak bunun ne olduğunu anlamlandırmakta güçlük çekiyordur. Bazen öfke, kırgınlık veya korku gibi duyguların farkına varılamadığı için kişi bunlarla nasıl baş edeceğini de bilemez. Aleksitimi, somatizasyonla aynı şey değildir ancak duyguları tanımlama güçlüğü, kişinin bedensel tepkilerini anlamlandırmasını da zorlaştırabilir" ifadelerini kullandı.

Sürekli ekran başında olmak duygularımızla aramıza mesafe koyabilir

Dijital araçların günlük yaşamın her alanına girmesiyle insanların boş zamanlarını değerlendirme, iletişim kurma ve dikkatlerini yönlendirme biçimleri de değişiyor. Gün içinde sürekli bildirimleri takip etmenin, sosyal medya içerikleri arasında geçiş yapmanın ve her boşlukta telefona yönelmenin kişinin kendi iç dünyasına ayırdığı zamanı azalttığına dikkat çeken Psk. Cansu Kaya, "Akıllı telefon kullanımı ile aleksitimi arasında ilişki bulunduğunu gösteren araştırmalar da bu konuyu gündeme taşımaktadır. Teknolojinin tek başına duyguları tanıma güçlüğüne neden olduğunu söyleyemeyiz. Ancak kişi her sıkıldığında, üzüldüğünde veya kaygılandığında dikkatini hemen telefonuna yöneltiyorsa yaşadığı duyguyla temas etmekten kaçınabilir. Sürekli dış uyaranlarla meşgul olmak, kişinin kendisini dinlemesini ve ne hissettiğini anlamlandırmasını güçleştirebilir. Bu nedenle dijital dünyayla kurduğumuz ilişkiyi gözden geçirmek, zaman zaman ekranlardan uzaklaşarak kendi duygularımıza ve gerçek sosyal ilişkilerimize alan açmak önemli" dedi.

Çocuklar duygularını karın ağrısıyla ifade edebilir

Duyguları tanıma ve ifade etme becerisinin çocukluk döneminde geliştiğini belirten Psk. Cansu Kaya açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Çocuklar yaşadıkları kaygı, korku, üzüntü veya öfkeyi her zaman sözcüklerle anlatamayabiliyor. Özellikle kendilerini ifade etmekte zorlandıkları dönemlerde duygusal sıkıntılar davranış değişiklikleri veya bedensel yakınmalarla ortaya çıkabiliyor. Okula gitmek istememe, karın ağrısı, baş ağrısı ve uyku sorunları bu açıdan dikkatle değerlendirilmesi gereken belirtiler arasında yer alıyor. Çocukların bedensel yakınmaları yalnızca davranışsal bir sorun olarak görülmemeli. Bir çocuk okul öncesinde sürekli karın ağrısından şikayet ediyorsa yalnızca okula gitmek istemediğini düşünmek yeterli değildir. Okulda kendisini güvende hissedip hissetmediği, arkadaş ilişkilerinde bir sorun yaşayıp yaşamadığı veya ayrılık kaygısı taşıyıp taşımadığı anlaşılmaya çalışılmalıdır. Çocuğa 'Abartıyorsun' ya da 'Bir şeyin yok' demek yerine, ne hissettiğini anlatabileceği güvenli bir alan sunmak gerekir. Çocuğun duygularını isimlendirmesine yardımcı olmak, ilerleyen yaşlarda kendi iç dünyasını daha iyi anlamasının da temelini oluşturur."

Yetişkinler duygularını bastırmayı güçlü olmakla karıştırabiliyor

"Yetişkinlik döneminde ise iş hayatı, aile sorumlulukları ve sosyal ilişkiler nedeniyle kişinin kendi ihtiyaçlarını geri plana atması sık karşılaşılan durumlar arasında. Bazı kişiler üzüntülerini, kırgınlıklarını veya öfkelerini ifade etmek yerine günlük yaşamlarına hiçbir şey olmamış gibi devam etmeyi tercih edebiliyor. Sürekli güçlü görünme çabası ve duyguları dile getirmenin zayıflık olarak algılanması da bu süreci zorlaştırabiliyor" diyen Psk. Cansu Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişi her zaman güçlü olmak, sorun çıkarmamak veya çevresindeki insanları üzmemek adına kendi duygularını ikinci plana atabilir. Ancak yaşanan duyguyu görmezden gelmek, o duygunun ortadan kalktığı anlamına gelmez. Kişinin neye kırıldığını, neye öfkelendiğini veya hangi durumlarda kaygılandığını fark etmesi önemlidir. Duygularını tanımayan kişi zamanla kendi ihtiyaçlarını da ayırt etmekte zorlanabilir. Bu nedenle kişinin kendisine dönüp bakması, hissettiklerini anlamlandırması ve gerektiğinde ifade edebilmesi psikolojik açıdan önemli bir beceridir" dedi.

Duyguları tanıma ve ifade etme becerisinin geliştirilebileceğini belirten Psk. Cansu Kaya, kişinin öncelikle kendi duygusal tepkilerini gözlemlemesi gerektiğine dikkat çekti ve son olarak şunları ekledi:

"Gün içinde yaşanan olayların kişide hangi duyguları ortaya çıkardığını fark etmek, bu duyguların nedenlerini anlamaya çalışmak ve ihtiyaçları uygun biçimde ifade etmek duygusal farkındalığın gelişmesine katkı sağlamaktadır. Kişi gün içinde kendisine 'Şu anda ne hissediyorum?', 'Bu duygu hangi durumla ilişkili?' ve 'Şu anda neye ihtiyacım var?' sorularını yöneltebilir. Duyguları ifade etmek yalnızca konuşmakla sınırlı değildir; yazmak, hareket etmek veya güven duyulan biriyle paylaşmak da bu sürece yardımcı olabilir. Tekrarlayan bedensel yakınmaların günlük yaşamı etkilemesi durumunda ise öncelikle tıbbi değerlendirme yapılmalı, ihtiyaç halinde psikolojik destek de sürece dahil edilmelidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı