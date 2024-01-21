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Canlı yayında kapalı tümörlü böbrek ameliyatı ve böbrek taşı operasyonu

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Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen canlı yayında kapalı böbrek tümörü ameliyatı ve böbrek taşı operasyonu hakkında bilgi verildi.

Canlı yayında kapalı tümörlü böbrek ameliyatı ve böbrek taşı operasyonu yaptılar

ÇORUM - Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilklerden birisine daha ev sahipliği yaptı.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Minimal İnvaziv Üroloji Derneği işbirliğinde düzenlenen 2. Laporaskopik Canlı Cerrahi Kursu çerçevesinde iki hastaya yapılan kapalı böbrek tümörü (kanseri) ameliyatı ve kapalı böbrek taşı operasyonu ameliyatı canlı yayında gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bilimsel hekim toplantılarına devam ediyor. Üroloji alanında güncel tedavilerin ve laporaskapik canlı cerrahilerinin anlatıldığı etkinlikte iki hastanın ameliyatı kapalı ameliyat tekniği ile gerçekleştirilirken ameliyathaneden canlı yayınla salonda bulunan ve sosyal medya üzerinden Türkiye genelindeki katılımcılar saniye saniye gerçekleştirilen işlemleri izledi.

Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Baykam, Laporaskopik Canlı Cerrahi Kursu'nun ikincisini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirleterek, kursun düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti. Prof. Dr. Baykam, ayrıca hastane ve klinik olarak yaptıkları çalışmalar hakkında kısa bir sunum yaptı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, 2012 yılında Sağlık Bakanlığı ve Hitit Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile Çorum'da sağlığın rengini tamamen değiştiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı'nın fiziksel ve cihaz alt yapısını Tıp Fakültesi'nin bilimsel alt yapısı ile birleştirince çok güzel çalışmalara imza atılmaya başlandı. Burada klasik Devlet Hastanesi mantığından Eğitim Araştırma Hastanesi ve üniversite mantığıyla hareket edilmeye başlandı. Üroloji ana bilim dalının, Üroloji kliniğinin burada çok ayrı bir yeri var. Elinizde cihazın olması yada fiziksel mekanın olması bugün ki gibi laporaskopik cerrahilerin, kanser cerrahilerinin yapılabilmesini sağlamıyor. Bunu o klinikte çalışan doktorlarımızın bilgi ve becerilerinin yanında bu alanda verilen destek etkili oluyor. 2023 yılında yaklaşın 1 milyon 800 bin hastaya hizmet veren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sadece poliklinik hizmeti değil eğitim hizmetlerini aksatmadan yürütmekte önemli. Burada eğiticilerin eğitimi de yapılıyor. Buda çok önemli" dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan da, Üroloji anabilim dalının sadece Çorum için değil çevre iller içinde önemli hizmetler sunduğuna dikkat çekerek, "Toplumda yaşın ilerlemesine bağlı olarak hastalarımız da daha ileri yaşta olmaya baladı. Ameliyatı gerçekleştirilen hastamızda ileri yaşta bir hasta. Teknolojideki gelişme bize her alanda önemli katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dr. Cenk Yücel Bilen, Dr. Ender Özden moderatörlüğünde gerçekleştirilen kursun ilk bölümünde Dr. Cemil Aydın canlı yayında Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ameliyatı gerçekleşt,r,rken, Dr. Mustafa Serdar Çağlayan AAM Tedavisinde Farmakoterapi, Dr. Murat Gülşen Laparoskopide İntraoperatif USG Kullanımı hakkında bilgi verdi. Kursun ikinci bölümünde Prof. Dr. M. Murat Baykam, Dr. Cemil Aydın moderatörlüğünde yapılan oturumda ise Dr. Musa Ekici Fleksible Üreterorenoskopi ameliyatı gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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