Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 14 milyon liralık sağlık kompleksi inşaatı tamamlanıyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yapımı devam eden sağlık kompleksinin büyük bir bölümü tamamlandı. Proje bedeli 14 milyon 249 bin lira olan sağlık kompleksi binasının inşaatı yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde proje bedeli 14 milyon lira olan sağlık kompleksi inşaatının büyük bir bölümü tamamlandı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yapımı devam eden sağlık kompleksinin büyük bir bölümü tamamlandı. Proje bedeli 14 milyon 249 bin lira olan sağlık kompleksi binasının inşaatı yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, "Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri için ihale yapılarak 16 Ocak 2023 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 14 milyon 249 bin 890 Türk lirası bedelle ihalesi yapılmıştır. 19 Ocak 2023 tarihi itibariyle yer teslimi yapılmış olup, 10 Mart 2023 tarihinde ilk kazma vurularak işe başlanmıştır. 2023 yılında tamamlanması beklenen sağlık kompleksimiz, Çankırı'mıza ve Ilgaz'ımıza hayırlı olsun" dedi. - ÇANKIRI