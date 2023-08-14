Çankaya Belediyesi Semtlerde Ücretsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunuyor

Çankaya Belediyesi, semtlerde bulunan poliklinikleri ile her yıl binlerce vatandaşa ağız ve diş sağlığı hizmetini ücretsiz olarak veriyor. Vatandaşlar randevu alarak Prof. Dr. Nusret Fişek, Dikmen Hüseyin Kölemenoğlu ve 100. Yıl Çankaya Evi Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri'nde tedavi olabiliyor.

Çankaya Belediyesi, semtlerde bulunan poliklinikleri ile her yıl binlerce vatandaşa ağız ve diş sağlığı hizmetini ücretsiz olarak veriyor.

Çankaya Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinde, vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın; genel muayene, diş çekimi, dolgu ve diş taşı temizliği hizmetleri veriliyor. Başkentliler, Yıldız Hizmet Binası içindeki Prof. Dr. Nusret Fişek, Dikmen Hüseyin Kölemenoğlu ve 100. Yıl Çankaya Evi Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri'nde tedavi olabiliyor.

3 NOKTADA VERİLEN HİZMETTE RANDEVU ALMAK YETERLİ

Çankaya Belediyesi'nin ağız-diş sağlığı hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için randevu almak yeterli oluyor. Hizmetin verildiği ağız ve diş sağlığı polikliniklerinin adres ve telefonları ise şöyle:

"-Hüseyin Kölemenoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği: Aydınlar Mah. Çelikkale Sok. No: 14 Dikmen Tel: 482 56 60

-Prof. Dr. Nusret Fişek Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği: Sancak Mah. Turan Güneş Bulvarı 516. Sokak Yıldız Hizmet Binası içi Tel: 458 90 40

-100. Yıl Çankaya Evi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği: İşçi Blokları Mahallesi 1534. Sokak ile 1524. Sokak Kesişimi Tel: 285 85 99"