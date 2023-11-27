Çankaya Belediyesi, evde bakım hizmetleri kapsamında yaşlı, engelli ve hastalığından dolayı evden çıkamayan vatandaşlara ücretsiz saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmeti sunuyor.

Çankaya Belediyesi Evde Bakım Hizmeti Kapsamında Kuaför ve Berber Hizmeti de Sunuyor

Çankaya Belediyesi'nin vatandaşlara yönelik evde bakım uygulaması kuaför ve berber hizmetini de kapsıyor. Yaşlı, engelli ve hastalığından dolayı evden çıkamayan vatandaşlar, bu hizmetlerden yararlanabiliyor.

Çankaya Belediyesi evde bakım hizmetleri kapsamında yürüttüğü evde sağlık hizmeti uygulamasının yanı sıra yaşlı, engelli ve hastalığından dolayı evden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara, ücretsiz saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmeti de veriyor.

İhtiyacı olan vatandaşlar, 444 06 01 numaralı İletişim Merkezi'ni ya da 0 312 458 89 00 / 1179'u arayarak destek alabiliyor. Hizmetin Belediye tarafından ücretsiz verilmesinin yanı sıra güvenli olması da Çankayalılar için önem taşıyor. Çankaya Belediyesinin yaşlı bireylere sosyalleşme imkanı sağlayan Baharevlerine gelen ziyaretçiler de zaman zaman bu hizmetten yararlanabiliyor.