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Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar

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İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı canlı yayında, "Covid aşılarıyla turbo kanser vakaları arttı. Grip virüsünün aşısı olmaz. Bu kadar sığınmacı var ülkemizde hangisi aşı oldu? Yaptılarsa sözümü geri alacağım. Covid aşıları yüzünden profesyonel sporcular öldü. Covid aşıları kalp krizlerini artırdı. Pandemi büyük bir senaryo" dedi.

Her sözüyle gündem olan ve Türkiye'nin en çok tartışılan doktoru Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı televizyon programında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlara sağlıklı beslenmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulunduğu için kendisiyle uğraşıldığını söyleyen Karatay, "64 yıllık hekimim. İnsanların sağlığı Türk halkımızın, çocuklarımızın sağlıklı, mutlu olması, genlerinin bozulmaması için hayatımı verdim. Neden benimle uğraşıyorlar? Çünkü yumurta yiyin dedim, tereyağı dedim, doğal zeytinyağı yiyin dedim. Leptin hormonunun tüm inceliklerini anlattım. İngiltere'ye burslu olarak gittim. Kalbe pil takılmasını öğrendim." dedi.

Karatay açıklamalarının devamında koronavirüs pandemisi ve aşılarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"PANDEMİ BÜYÜK BİR SENARYO"

"Covid kış gribidir. Herkes yakalanabilir. Pandemide sırma ilaçları insanları öldürdü. Bunlar ilaç firmalarının işi dediğim zaman bunu diyorum. Hiçbir ilaç virüsleri yok etmez. Bu bilgi tıp fakültesinde öğretilir. Virüsler zaman zaman zayıflar, zaman zaman güçlenir. Virüsler her saniye kılıf değiştirir. Pandemide neden virologlar konuşmadı? Virüsler bir canlı hücrenin içine girerse yaşar. Pandemi büyük bir senaryo. Bağışıklığımızı güçlendirdiğimiz zaman hiçbir hastalık bulaşmaz. Grip virüsleri solunum yoluyla bulaşır. Grip virüslerine karşı gargara yapın. Virüs asit olduğunda ürer. Asit olmadığı zaman üreyemez. Virüs alkali ortamda üreyemez. Vücudumuz asidik olduğunda virüsler yayılır"

"COVİD AŞILARI KALP KRİZLERİNİ ARTIRDI"

"Moleküler tıp Türkiye'de konuşulmuyor. Maske takmak çok tehlikeli. Pandemide yaşananlar mizansendi. Ölenler de ilaçlardan öldü. Bağışıklığınız zayıfsa grip de öldürebilir. Suya aşı demekle aşı olmaz. Covid aşılarıyla turbo kanser vakaları arttı. Grip virüsünün aşısı olmaz. Bu kadar sığınmacı var ülkemizde hangisi aşı oldu? Yaptılarsa sözümü geri alacağım. Covid aşıları yüzünden profesyonel sporcular öldü. Covid aşıları kalp krizlerini artırdı"

"LAHMACUN EN SAĞLIKLI FASTFOOD"

Lahmacun en sağlıklı fastfooddur. Covid aşılarının yalanları ortaya çıktı. Hastayı tanımadan 'tuz' demeyin. Tuz derken hangi tuz? 100 türlü tuz var. Ben ilaç kestim diye suçluyorlar ya. Böbrek yetersizliği yapan ilaçları kestim. Hastaya bakıyorum şeker hastası, şeker hastası olduğunu kimse söylememiş. Kaya tuzu verdiğim için hastanın tansiyonu düştü. Tansiyon yüksekliğinin bin tane sebebi var. İyot böbreği bozmaz, korur.

Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Sağlık
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMustafa Cumhur:

iyi de zorunlu tuttular zevkten olmadık aşıları ne AVM ye girebildik ne bankaya ne iş yerine servise bile aşısızları almadılar oyunu büyük kurdular ama yaşıyoruz acı patlıcanı kırağı çalmazmış??

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Haber YorumlarıMehmet Eu88:

ilk aşıyı canlı yayında recep oldu ya ordan anlamak gerekirdi dümen olduğunu????

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Haber YorumlarıAdem Uzunoglu:

bazıları iyi para kazandı

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Haber Yorumlarıali tartan:

Babaanne sen de ne kadar çok biliyon her şeyi ya

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Haber Yorumlarıİrfan Karlıdağ:

Memurum, yaptırmıyorum dedim amirim seni kurama almam dedi. Vatandaş zaten sokağa çıkamıyordu.mecbur kaldık bu seneryoda oyunca olmaya

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Haber YorumlarıBaba Yabgu:

O zaman niye söylemedin hacı dayı ben dedim bu aşının acısı bir kaç yıl sonra çıkacak bazıları üç kere oldu

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Haber Yorumlarısezgin kaçar:

yapacak birşey yok vebalini sebep olanlar çekecek

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Korkunun ecele faydası yok ve bu covid aşısı olanlarda daha öne cıktı..kim? değil ..ecel..çünkü resmi yoldan milleti aşı olmazsanız ölürsünüz diyenlerin yüzünden..

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Canan ablaya katılıyorum. Etrafimiza bakıyoruz. Orta yaşlılar kalp krizinden patır patır gidiyor. Gececik insanlarda Kanser vakaları çoğaldı . Bu ölümler,hastalıklar Koronavirusten önce , Çevremizde bu kadar yaygın ve çok değildi.

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Haber YorumlarıA B:

Çocukluk dönemi aşıların daki bunca ısrar ve baskının amacı küresel ilaç baronlarının ve dolayısıyla efendilerinin istedikleri dünya düzeni(nüfus) kontrolü planlarının dayatılması hegemonyalarının tıkır tıkır işlediği bir sistemi mi yaşıyoruz ilaç şirketlerinin acımasızca kendilerine potansiyel müşteri oluşturan insan dna ve mrna sını manipüle edip hastalıklara açık daha kısa ömürlü dayanıksız bir nesil mi oluşturuldu ? ( bir taşla iki kuş )bizden bir iki kuşak önceki nesil 90-100 yaş yaşad

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