Çanakkale Hastanesinde Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kimyasal madde yüklü bir aracın karıştığı kaza senaryosuyla tatbikat yapıldı. 35 kazazede hastaneye getirildi ve tedavi süreçleri başlatıldı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosuna göre, Kepez Liman yolunda belediye otobüsü ile kimyasal madde yüklü bir aracın kaza yapmasının ardından 35 kazazede hastaneye getirildi.

Kimyasal maddeden etkilenen kazazedelerin sağlık profesyonelleri tarafından Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Arındırma Ünitesinde gerekli tedavilerine başlandı. Yatış gereksinimi olan hastalar ise uygun görülen servislere yerleştirildi.

Tatbikat, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmasıyla tamamlandı.

Hastane Afet Planı Başkanı olarak görev alan Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, tatbikatta görev alan tüm çalışanlara, sivil savunma birimine ve sürece destek veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerine teşekkür ederek, afetlere hazırlık konusunda yapılan bu çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Sağlık
