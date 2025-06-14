Çanakkale'deki Patlamada Hayatını Kaybeden Sağlık Personeli Ordu'da Toprağa Verildi

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Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'ndaki patlamada hayatını kaybeden sağlık personeli Ahmet Seçkin, memleketi Ordu'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Seçkin'in ailesi ve arkadaşları cenaze namazında bir araya geldi.

ÇANAKKALE'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden sağlık personeli Ahmet Seçkin'in (34) cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Olay, 12 Haziran'da Çanakkale Merkez Kumkale Balıkçı Barınağı'nda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu sağlık personeli Ahmet Seçkin hayatını kaybetti. Seçkin için dün Mehmet Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tören düzenlenerek cenazesi memleketi Ordu'ya gönderildi. Seçkin için bugün Ünye ilçesindeki Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Namaza; Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yunus Ustaosmanoğlu, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, Ünye İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Güney, Seçkin'in yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Namazın ardından Seçkin'in cenazesi, Çaybaşı ilçesi Köklük Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Seçkin'in 11 yıldır sağlık personeli olarak görev yaptığı, nişanlı olduğu ve 3 ay sonra düğünü olacağı öğrenildi.

Haber-Kamera: Yücel ARSLANTEKE/Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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