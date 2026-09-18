Çanakkale'de trafik kazası sonucu ölen gencin böbrekleri 2 hastaya nakledildi

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Çanakkale'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki kişinin böbrekleri 2 hastayı sağlığına kavuşturdu.

Kentte geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralanan gencin, tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin organlarını bağışlama kararı alması üzerine gencin böbrekleri, aynı hastanede gerçekleştirilen operasyonla alınarak nakil için hazırlandı.

Böbrekler, 12 yıldır diyaliz tedavisi gören Osman Çalışkan (46) ile 5 yıldır diyalize giren Meryem Avcı'ya (68) eş zamanlı olarak nakledildi.

ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.

Böbrek yetmezliğinde en etkili tedavinin organ nakli olduğunu belirten Alan, diyalizin hastaların yaşamını sürdürmesine yardımcı olduğunu ancak böbrek naklinin hastaların yaşam kalitesi ve uzun dönem sağlığı açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt da Türkiye'nin canlı vericiden böbrek naklinde güçlü bir konumda olduğunu, kadavradan yapılan nakillerde ise organ bağışının artırılması gerektiğini belirtti.

Kurt, ülkede binlerce hastanın organ nakli beklediğini, bu nedenle kadavra kaynaklı organ bağışının artırılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Nakil sonrası sağlık durumları iyi olan Meryem Avcı ve Osman Çalışkan, organları bağışlanan gence Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA