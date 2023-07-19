Kahramanmaraş'ta doğuştan cam kemik hastası olan 19 yaşındaki İkra İmalı, bu sene yeni yeni yürümeye başlayarak önemli bir aşama kaydetti. Yürümeye başlatan genç kız şimdi ise kendisine hastanede çalışmayı hedef koydu.

Cam kemik hastası İkra, 19 yaşında yürümeye başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta doğuştan cam kemik hastası olan 19 yaşındaki İkra İmalı, bu sene yeni yeni yürümeye başlayarak önemli bir aşama kaydetti. Yürümeye başlatan genç kız şimdi ise kendisine hastanede çalışmayı hedef koydu.

Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde yaşayan cam kemik hastası İkra İmalı aldığı tedavi ve fizik tedavilerinin ardından bu sene yürümeye başladı. Çok hassas olduğu için bugüne kadar yaşamının büyük bir bölümünü evinde geçirmek zorunda kalan genç kız, şimdi ise hayali olan sağlık sektöründe çalışmak olduğunu ifade etti.

Kendini anlatan İkra İmalı,"Ben 19 yaşındayım ve cam kemik hastasıyım. Genelde evdeyim ve haftada iki gün fizik tedaviye gidiyorum. Bahçede yetiştirdiğim çiçeklerim var. Onlarla ilgileniyorum. Ben 19 yıl sonra yeni yeni yürümeye başladım. Lise mezunuyum. KPSS 'den 60 puan aldım. Memur olmak istiyorum. Benim gibi olanların sesi olmak istiyorum. Ben başardım, onlarda başarsın istiyorum. Bir nevi örnek olmak istiyorum" dedi.

"Hayalim hastanede görev yapmak"

İmalı,"Benim gibi rahatsızlığı olan arkadaşlarım asla pes etmesinler. Ben pes etmedim,Onlarda pes etmesinler. Bizim diğer insanlardan hiçbir eksiğimiz yok aslında. Onlarda insan bizde insanız. Ben vazgeçmedim, onlarda vazgeçmesin. İnsanlara şunu dedirtmesinler, okudu ama boşa okudu, dedirtmesinler. KPSS'ye girdim ve şimdi atanmayı bekliyorum. Benim hayalim hastanede görev yapmak. Cam kemik hastasıyım ve rahatsızlığımdan dolayı sürekli hastaneye gidiyorum. Oradaki masa başındaki hemşireleri görüyorum. Çok güzeller. Bende onlar gibi hasta arkadaşlarla ilgilenmek istiyorum. Onlara iyi bir yol göstermek istiyorum. Ben buradan ilgililere seslenmek istiyorum. Bizim gibi özel insanlar da atanmak istiyor. Onlardan ilginizi hiç eksik etmeyin. Çabalayın, onlarda bir yere gelsinler. Engelli ama bu işi bizim gibi çok iyi yapabiliyor desinler. ve elimizden tutun lütfen" ifadesini kullandı.