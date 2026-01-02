Haberler

Yolu kapalı köyde sandalyeden düşüp başını çarptı, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Amasya'nın Taşova ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı köyde oturan 71 yaşındaki Ş.K., sandalyeden düşerek başını çarptı. Paletli ambulansla hastaneye kaldırılan Ş.K.'nin sağlık durumu iyi.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapalı olan köyde sandalyeden düşüp başını çarpan Ş.K. (71), paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

İlçenin Çakırsu köyünde yaşayan Ş.K., dün akşam saatlerinde sandalyede otururken dengesini kaybedip düşerek başını zemine çarptı. Ş.K.'nin yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri ilçeye uzak olan karla kaplı köye, paletli ambulansla ulaştı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ş.K., Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ş.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
