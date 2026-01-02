Yolu kapalı köyde sandalyeden düşüp başını çarptı, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı
İlçenin Çakırsu köyünde yaşayan Ş.K., dün akşam saatlerinde sandalyede otururken dengesini kaybedip düşerek başını zemine çarptı. Ş.K.'nin yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri ilçeye uzak olan karla kaplı köye, paletli ambulansla ulaştı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ş.K., Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ş.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.