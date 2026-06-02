Akademisyenlerin geliştirdiği 'yüz analiz görüntüleme mekanizması' tescillendi

Burun estetiği ile yüz plastik cerrahisi süreçlerinde hastaların yüz analizini standart hale getirmek için geliştirilen "Yüz Analiz Görüntüleme Mekanizması", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescil edildi.

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) yapılan açıklamaya göre, farkı bölümlerden akademisyenlerin geliştirdiği mekanizmanın, klinik ve hastanelerde yaygın şekilde kullanılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Yiğit Açık, tescillenen çalışmanın cerrahi operasyonların öncesi ve sonrasında büyük önem taşıyan görsel belgeleme sürecine uluslararası standart getirdiğini belirtti.

Özellikle plastik cerrahi operasyonlarında sonuçların başarısını objektif bir şekilde ölçmek ve operasyon planını kusursuzlaştırmak için kullanılan mevcut yöntemlere güçlü bir alternatif sunduklarını kaydeden Açık, bu mekanizmanın burun estetiği (rinoplasti) alanında çalışan cerrahlara yardımcı olmayı hedeflediğini ifade etti.

Araştırmacılardan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Parıltay da geliştirilen mekanizmanın hastanın baş bölgesini sabitleyen özel platformu ve 180 derece dönebilen hareketli kol düzeneği ile benzerlerinden ayrıldığını aktardı.

Sistemin düşük sürtünmeli pivot noktaları ve hassas yükseklik ayar mekanizmaları sayesinde kameranın hasta etrafında sarsıntısız ve standart açılarla hareket etmesine olanak tanıdığını aktaran Parıltay, bu sayede operasyon öncesi ve sonrası çekilen fotoğraf ve videolar arasındaki açı farklarının ortadan kalkarak, cerrahi başarının milimetrik olarak analiz edilmesinin sağlandığını dile getirdi.

EÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Apaydın ise mekanizmanın masa veya tezgah gibi yüzeylere sabitlenebilen sıkıştırma düzeneği sayesinde her ortamda kolayca kurulabildiğini belirtti.