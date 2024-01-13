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Burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci 6-8 ay sürüyor

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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hasan Poyraz, burun ameliyatları hakkında bilgi verdi. Poyraz, burunla ilgili kapalı ameliyat yaptığını belirterek burnun iyileşmesinin 6 ila 8 ayı bulduğunu söyledi.

Burun ameliyatlarıyla ilgili merak edilenler hakkında konuşan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hasan Poyraz, Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'a burunla ilgili cerrahi müdahalelerde kapalı ameliyatı tercih ettiğini ve burnun ameliyat sonrası iyileşmesinin 6 ila 8 ayı bulduğunu açıkladı.

"OPERASYON ÖNCESİ GENİŞ ÇAPLI BİR DEĞERLENDİRME GEREKİR"

Uzun süren ameliyatların açık ameliyat olduğuna işaret eden Poyraz, ameliyat olacaklara araştırma önerisinde bulundu. Konuyla ilgili karşılarına ilk çıkan doktoru tercih etmek yerine geniş çaplı bir değerlendirmenin daha doğru olduğunu söyleyen Poyraz, burnun çok fonksiyonel olduğu için ameliyat sürecinde çok daha fazla dikkat gerektirdiğini belirtti.

Ameliyatlı buruna bir darbe alındığında bu durumun ameliyatsız bir durumla çok farklılık göstermediğini söyleyen Poyraz, sürecin ameliyatın hemen ardından gerçekleşmesinde ise herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan çözülebildiğini açıkladı. Özellikle genç kızların "Biraz kalkık olsun" anlayışıyla burunlarına cerrahi müdahale istemelerinin yanlış olduğunu söyleyen Poyraz, bu tür düşüncenin ileriki yaşlarda sıkıntı olarak geri dönebileceğini söyledi.

Haberler.com / Bilal Ceran - Sağlık

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