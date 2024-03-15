Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı

ABD'de burun ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir adamın burnundan 150 tane böcek çıktı.

Burun ağrısı şikayetiyle Florida'daki HCA Florida Memorial Hastanesi'ne giden bir adama, Doktor David Carlson tarafından tiksindirici bir teşhis konuldu.

Hastanın çekilen röntgeninde, burunda çok sayıda ufak böcek tespit edildi. Doktor Carlson, "Bunlar mikroskopik böcekler değildi, daha büyüktüler. Küçük parmağımın ucu kadar büyüktü." dedi.

BÖCEKLER TEK TEK ÇIKARILDI

Makineyle emme yöntemiyle böcekleri çıkarmak için yapılan bir girişim işe yaramadı. Bu yüzden böceklerin tek tek çıkarılmaları gerekti. Toplamda, adamın burnundan 150 tane küçük böcek çıkarıldı. Doktor Carlson, bu durumun çok nadir bir sağlık sorunu olduğunu ifade ederek 20 yıllık meslek hayatı boyunca böyle bir vaka ile karşılaşmadığını söyledi.