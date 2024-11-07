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Bursa Teknik Üniversitesi'nden Diyabet Hastalarına Özel Gıda Kaplaması

Bursa Teknik Üniversitesi'nden Diyabet Hastalarına Özel Gıda Kaplaması
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Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri, şeker oranı yüksek meyveleri diyabet hastaları için daha güvenli hale getirecek yenilebilir gıda kaplaması geliştirdi. Proje, dut yaprağı ve ipek kozası kullanarak meyvelere antidiyabetik özellik kazandırıyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, diyabet hastalarının şeker oranı yüksek meyveleri tüketmesine yardımcı olacak özel gıda kaplaması geliştirdi.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin akademisyenleri, TÜBİTAK 1002-A kapsamında desteklenen "Dut Yaprağı (Folium Mori) Ekstraktından Yenilebilir Fibroin Bazlı Kaplama Geliştirilmesi ve Taze Meyvelerde Uygulanarak In-Vitro Antidiyabetik ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması" başlıklı proje ile yenilebilir kaplama yaptı.

Dut yaprağı ve ipek kozasından yapılan kaplama sayesinde üzüm, hurma gibi şeker oranı yüksek meyvelere, antidiyabetik özellik kazandırıldı.

Yürütücülüğünü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Araştırma Görevlisi Fatma Tuba Kıraç Demirel'in üstlendiği proje ekibinde, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Adnan Fatih Dağdelen ve Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Yasemin Şahan bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatma Tuba Kıraç Demirel, yenilebilir ambalajlar konusuna yeni bir yaklaşım getirdiklerini bildirdi.

Demirel, kaplanan meyvelerin antidiyabetik özelliğinin yanı sıra kaplandığı ürünün kalite özellikleri araştırılacağını ve ilgili uygulamanın taze meyvede raf ömrü üzerine etkisinin değerlendirileceğini belirterek, "Bu kaplama çözeltisi içerisine meyveler daldırıldığında yüzeyleri kaplanabiliyor ve bu sayede üzüm gibi meyvelerdeki şekerin, diyabet hastaları tarafından sorun yaşanmadan tüketilecek hale dönüşmesi sağlanabiliyor." ifadesini kullandı.

Çalışmanın laboratuvar aşamasında ön denemelerin başarılı sonuç verdiğinin altını çizen Demirel, şunları kaydetti:

"Projemiz tamamlandığında, üzüm, hurma gibi glisemik indeksi yüksek meyveleri, diyabet hastası veya şeker oranına dikkat eden bireyler, üzerine kapladığımız materyal sayesinde şekeri fazla yükselmeden tüketmiş olacak. Projemiz meyve, meyve bar ya da şeker oranı yüksek farklı bir gıdaya da rahatlıkla uygulanabilecek."

Demirel, kaplama materyalinin yanında bir de yenilebilir film üreteceklerini belirterek, ürünlerle alakalı patent başvurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Sağlık
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