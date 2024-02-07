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Bursa'da Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Sempozyumu Öncesi Kadavra Kursu Düzenlendi

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Bursa'da Türkiye Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneği tarafından Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Sempozyumu öncesinde Temel ve İleri Düzey Endoskopik Omurga Cerrahisi Kadavra Kursu düzenlendi. Kursa 20'den fazla ülkeden konuklar katıldı.

Bursa'da Türkiye Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneği tarafından Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Sempozyumu öncesinde Temel ve İleri Düzey Endoskopik Omurga Cerrahisi Kadavra Kursu yapıldı.

Uludağ Üniversitesi Anatomi Laboratuvarı'nda Türkiye Unilateral Biportal Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hayati Aygün'ün başkanlığında gerçekleştirilen "Temel ve İleri Düzey Endoskopik Omurga Cerrahisi Kadavra Kursu"na Almanya, Fransa, İsveç, Güney Kore, Irak, Hindistan, Bulgaristan, Mısır, Güney Afrika, Tunus, Endonezya, Yunanistan olmak üzere 20'den fazla ülkeden konuklar katıldı.

Aygün, yaptığı açıklamada, gelişen teknikler ve teknoloji sayesinde omurga cerrahisindeki operasyonların yüzde 90'ını endoskopik yöntemle kapalı cerrahi şeklinde yapabildiklerini bildirdi.

Sonuçların son derece etkili olduğunu dile getiren Aygün, "Bu tekniğimizi ülkemizden ve 20'den fazla farklı ülkeden katılan cerrah meslektaşlarımıza öğretebilmek için bu kursu düzenledik. Bu kurs, katılımcı ülke sayısı açısından, içeriği açısından ve devamında düzenlenecek sempozyumla olan kombinasyonu açısından ülkemizde bir ilk olacak." diye konuştu.

Prof. Dr. Aygün, Uludağ Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirdikleri kursta ameliyathane ortamı oluşturduklarına değinerek, "Uzman hekimler kurs sayesinde direkt bir hastada uyguladıkları şekliyle tekniği öğrenecekler. Eğitimcilerin her biri konusunda oldukça tecrübeli ve uzman konumunda bulunuyor. Ulusal ve uluslararası eğitimcilerden oluşan bu grup tarafından verilen eğitim katılımcılara oldukça faydalı oldu." ifadelerini kullandı.

Kursun ardından 9-10 Şubat'ta Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Sempozyumu gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Sağlık

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