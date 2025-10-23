Haberler

Bursa'da 9 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuğa Başarılı Böbrek Nakli

Bursa'da 9 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuğa Başarılı Böbrek Nakli
Güncelleme:
Bursa'da böbrek rahatsızlığı yaşayan 9 yaşındaki Suriye uyruklu İdo Alabdul Ghafour, babasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. 3 yıl boyunca diyalize bağlı kalan çocuğun durumu hakkında bilgi veren uzmanlar, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Bursa'da böbrek rahatsızlığı bulunan 9 yaşındaki Suriye uyruklu İdo Alabdul Ghafour, babasından yapılan nakille sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre böbrek hastası Ghafour, 3 yıl yaşamını diyalize bağlı sürdürmek zorunda kaldı.

Doktorların böbrek nakli olması gerektiğini belirtmesi üzerine Ghafour'un babası Abdullah Ghafour (32), oğlunun sağlığına kavuşması için Bursa Şehir Hastanesine başvurdu.

Detaylı inceleme sonrasında yapılan başarılı ameliyatın ardından babadan alınan böbrek oğluna nakledildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erdoğan, Ghafour'un 2 yıl hemodiyalizde, 1 yıl periton diyalizi programında izlendiğini belirtti.

Ghafour'un kardeşinin de diyaliz tedavisi gördüğünü aktaran Erdoğan, "Biz uzun süreden beri organ nakli için planlama yapıyoruz ama babası bu iş için gönüllü oldu. Böbreğini verdi ve sonrasında böbrek nakledildi. Şu aşamada gayet iyi gözüküyor." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Erdoğan, herkesin Ghafour gibi şanslı olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maalesef böbrek bekleyen, böbrek bulamayan çok sayıda hastamız var. Dolayısıyla en önemli mesajımız, kadavra bağışı konusunda olmalı. Bu sağlanırsa böbrekler toprak altına gitmektense bu hastalara giderse hem onlar açısından hem diyalizlerin oldukça maliyetli işler olması sebebiyle ülkemiz açısından oldukça faydalı olur. Bu yüzden organ bağışı konusunda halkımızın çok bilinçli olması gerekiyor."

Nakil operasyonunda görev alan Böbrek Nakli Birim Sorumlusu Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Geylan da 6 gün önce babasının sol böbreğini İdo Alabdul Ghafour'a başarılı şekilde naklettiklerini belirterek, operasyonda görev alan ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Sağlık
