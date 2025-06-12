Bursa'da 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Bıçakla Yaralandı

Bursa'da 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Bıçakla Yaralandı
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İnegöl'de kumbarasını açmaya çalışırken bıçağın elinden kayması sonucu dilini kesen 9 yaşındaki Ümmügülsüm A., hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ümmügülsüm A. (9), kumbarasını açmaya çalıştığı bıçağın elinden kayıp dilini kesmesiyle yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak'taki bir evde meydana geldi. Ümmügülsüm A., kumbarasını açmaya çalıştığı sırada, bıçak elinden kayarak dilini kesti. Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ümmügülsüm A., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Ümmügülsüm A.'nın, kesik oluşan dilinin operasyonla dikildiği, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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