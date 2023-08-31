Bursa'da 15 bin gence narkotik eğitimi verildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuma uygulaması hakkında gençleri bilgilendirdi

BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kestel ilçesindeki İlyas Yalçıntaş konseri öncesinde 15 bin gence, Uyuma uygulaması hakkında bilgi verdi. Akıllı telefonlara yüklenen Uyuma uygulaması sayesinde, tüm ihbarlar anında ilgili birimlere aktarılıyor. İhbarcıların kimliği gizli tutuluyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen İlyas Yalçıntaş konserinde 15 bin kişi "Narko Nokta" hakkında bilgilendirdi. Narkotik Polisleri, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne, Narko Rehber, Narko Nokta, Gençlik Modülü ve Uyuma uygulaması projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Uyuma uygulamasının nasıl kullandığı hakkında bilgi veren polisler, cep telefonlarına ücretsiz şekilde indirilip ihbarda bulunulduğunu belirtti. Programın sonunda hazırlanan uyuşturucu ile mücadele hakkında tanıtım videosu açılarak 7'den 70'e herkes bilgilendirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Tubim Büro Amirliği, en iyi narkotik polisi anne, gençlik modülü, narko rehber projeleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen Uyuma Uyuşturucu ile Mücadele Programı cep telefonlarına ücretsiz indirip bize bilgilendirme yapacağınız uygulama programı. Sahip olduğumuz bilgileri uygulamanın mesaj kısmına yazıp varsa fotoğraf ya da video eklemek suretiyle bizlere ilettiğinizde konunun gereği uzman ekiplerimiz tarafından araştırılıp gereği yerine getirilir. Uyuma Bursa geleceğine sahip çık diyoruz. Vhatsap narkotem ihbar hattımız var. 552 1551616 numaralı telefon üzerinden bizlere bildirimlerinizi iletebilirsiniz. Amacımız uyuşturucusuz bir Bursa uyuşturucusuz bir Türkiye inşa etmek. Sizlere Emniyet Müdürlüğümüz ve Narkotik Şubemizin kapıları açık. Sizlere bir telefon kadar yakınız"dediler.

Gençler de bilgilendirmeden dolayı memnuniyetlerini dile getirip İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'na teşekkür ettiler.