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Bursa bölgesi milyon nüfus başına 11,5 kadavra donörüyle 9 bölge içinde birinci oldu

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Bursa bölgesi 2026'da milyon nüfus başına 11,5 kadavra donörüyle 9 organ ve doku nakli bölgesi arasında ilk sırada yer aldı. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Çetin, bölgenin son 15 yılda 13. kez birinci olduğunu ve donör bildiriminde de ilk sırada yer aldığını belirtti.

Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'yı kapsayan Bursa bölgesi, 2026 yılında milyon nüfus başına düşen 11,5 kadavra donör sayısıyla Türkiye'deki 9 organ ve doku nakli bölgesi arasında ilk sırada yer aldı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Çetin, yazılı açıklamasında, 2012 yılında ilk kez Türkiye birincisi olan Bursa bölgesinin, son 15 yılda 13. kez bu başarıyı elde ettiğini belirtti.

Türkiye genelinde 9 Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi bulunduğunu aktaran Çetin, 2026 yılında milyon nüfus başına düşen 11,5 kadavra donör sayısıyla Türkiye'deki 9 organ ve doku nakli bölgesi arasında ilk sırada yer alan Bursa bölgesinin donör bildirimi sayısında da ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Çetin, Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi bünyesinde 5 böbrek, 3 karaciğer ve 4 kornea nakli merkezi ile göz bankasının faaliyet gösterdiğini belirterek, bölgede 2021 yılından bu yana 367'si kadavradan, 816'sı canlı vericiden olmak üzere 1183 böbrek nakli yapıldığını kaydetti.

Aynı dönemde 161'i kadavradan, 240'ı canlı vericiden olmak üzere 401 karaciğer naklinin gerçekleştirildiğini anımsatan Çetin, bölgedeki göz bankası ve kornea nakli merkezlerinde 1648 kornea temin edildiğini, bunların 1177'sinin bölgedeki merkezlerde nakledildiğini açıkladı.

Çetin, canlı vericiden yapılan nakillerin yüksek olduğuna dikkati çekerek, kadavradan organ bağışının yaygınlaşmasının önemini vurguladı.

Bölgedeki üç hastane ilk sıralarda

Çetin, 2026 yılında Türkiye'de en fazla donör bildirimi yapan hastaneler sıralamasında ilk üç sırayı Bursa bölgesindeki hastanelerin aldığını belirterek, şunları paylaştı:

"Listenin ilk sırasında 15 donör bildirimiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ikinci sırada 14 donör bildirimiyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve üçüncü sırada 13 donör bildirimiyle Bursa Şehir Hastanesi yer alıyor. Listenin ilk üç sırasında bölgemizdeki hastanelerin yer alması, bölgemizin yakaladığı başarıyı açık bir şekilde gösteriyor."

Vatandaşların organ bağışı beyanlarını e-Nabız ve e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli kimlik doğrulama yöntemleriyle yapabildiğini hatırlatan Çetin, organ bağışının yaygınlaşmasının nakil bekleyen hastalar için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Çetin, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Bursa'da çeşitli programlar düzenleneceğini aktardı.

Kaynak: AA
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