Burdur'da okul kantinlerine ve yemekhanelere denetim

Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda güvenilirliği kapsamında okul kantini ve yemekhanelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kontrol ekipleri tarafından, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul kantinleri ve yemekhanelerde 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği belirtildi. Gıda güvenilirliğiyle ilgili ihbar ve şikayetlerin "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği, ayrıca Alo 174 Gıda Hattı ile 0501 174 01 74 numaralı telefon üzerinden yetkililere ulaşılabileceği bildirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı