Burdur'da 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma

Burdur'da 10 Kasım'da düzenlenen 'çiğ köfte partisi'ne soruşturma

BURDUR - Burdur Halk Sağlığı Merkezi'nde 10 Kasım günü sağlık çalışanlarının çiğ köfte partisi düzenlemesine ilişkin valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Burdur Halk Sağlığı Merkezi'nde sağlık çalışanları tarafından 10 Kasım'da düzenlenen çiğ köfte partisiyle ilgili Burdur Valiliği soruşturma başlattı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarında yer alan haber içeriği ile ilgili olarak valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.