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Burdur'da Aile Hekimleri 3 Günlük İş Bırakma Eylemi Başlattı

Burdur'da Aile Hekimleri 3 Günlük İş Bırakma Eylemi Başlattı
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Burdur ve ilçelerinde bazı aile hekimleri, yeni yönetmeliğe tepki olarak üç günlük iş bırakma eylemi düzenledi. Genel Sağlık İş Sendikası, sağlık sistemindeki sorunlara çözüm getirmeyen yönetmeliğin geri çekilmesini talep etti.

Burdur ve ilçelerinde bazı aile hekimleri, 3 günlük "iş bırakma eylemi" başlattı.

Genel Sağlık İş Sendikası üyeleri hekimler, Resmi Gazete'de 30 Ekim'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" tepki amacıyla, Karamanlı Devlet Hastanesi önünde toplandı.

Sendika Temsilcisi Hüseyin Bal, grup adına yaptığı açıklamada, yönetmeliğin sağlık sisteminde yaşanan sorunlara çözüm olmayacağını söyledi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve koruyucu hekimlik uygulamalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bal, "Bu yönetmelik halkın sağlığını, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştirmek bir yana yaşanan sorunları daha da derinleştirecektir." dedi.

Bal, yönetmeliğin geri çekilmesi talebinde bulundu.

Kaynak: AA / Murat Çoban - Sağlık
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