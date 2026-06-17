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BEUN Sağlık Bilimleri Fakültesinde 96 öğrenciye emzirme danışmanlığı eğitimi

BEUN Sağlık Bilimleri Fakültesinde 96 öğrenciye emzirme danışmanlığı eğitimi
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Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 96 öğrenciye 20 saatlik emzirme danışmanlığı eğitimi verildi. Türkiye'de ilk kez üniversite öğrencilerine yönelik bu eğitimle, anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı kapsamında çocuklarda beslenme bozukluklarının önlenmesi hedefleniyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 96 öğrenciye 20 saatlik Emzirme danışmanlığı eğitimi verildi.

Türkiye'de ilk kez üniversite öğrencilerine 20 saatlik Emzirme Danışmanlığı Eğitimi vermenin gururunu yaşanıyor.

Bakanlığın 1991 yılından bugüne emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla yürüttüğü "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında beslenme bozukluklarının önlenmesi yoluyla çocuklarda morbidite ve mortalite oranlarını düşürmek hedeflendi.

Program kapsamındaki eğitimle amaç mezuniyet öncesi hemşirelik öğrencilerine doğru emzirme tekniklerini öğreterek, emzirmeyle ilgili sorunlar ve çözümleri konularında annelere kanıta dayalı uygulamalar çerçevesinde etkili danışmanlık yapmalarını sağlayarak, güncel bilimsel bilgilerle bilgi ve beceri düzeylerinin artırmaktır. Bu eğitimlerin emzirme başarı oranlarının yükselmesinde önemli rol oynayacağı beklenmekte.

Bu doğrultuda Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 96 öğrenciye Müdürlük Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Cansu Surat Helvacı, Uzm. Dr. Murat Özbek, Ulusal Değerlendirmeciler Yeşim Geniş, Şeyda Azaklı Köksal, Sevil Çelik, Gizem Kırbaş ve Uzm. Hemşire Melek Ören tarafından 04-06-11 Mayıs 2026 tarihlerinde 3 (üç) gün süreyle 17 saat teorik 3 saat pratik toplam 20 saat yüz yüze Emzirme Danışmanlığı Eğitimi verilirken, eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri eğitmenler tarafından takdim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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