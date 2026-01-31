Haberler

Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Florida'da bir çift, tüp bebek tedavisi sırasında embriyoların karıştırıldığı iddiasıyla tüp bebek merkezine dava açtı. Yapılan DNA testleri, dünyaya gelen bebeğin çifte biyolojik olarak ait olmadığını ortaya koydu.

ABD'nin Florida eyaletinde tüp bebek (IVF) tedavisine ilişkin büyük bir skandal iddiası yargıya taşındı. Bir çift, tedavi sürecinde embriyoların karıştırıldığını öne sürerek tüp bebek merkezine dava açtı.

DNA TESTİYLE İSPATLANDI

Anne ve baba beyaz olmasına rağmen dünyaya gelen bebeğin farklı bir etnik görünüme sahip olması, aileyi şüpheye düşürdü. Bunun üzerine yaptırılan DNA testlerinde, bebeğin çiftin biyolojik çocuğu olmadığı belirlendi.

BÜYÜK TRAVMA YAŞADILAR

Aile, başka bir hastaya ait embriyonun yanlışlıkla kendilerine transfer edildiğini iddia ederken, yaşadıkları sürecin kendileri için büyük bir travmaya dönüştüğünü ifade etti. Dava dilekçesinde, hem duygusal hem de psikolojik açıdan ağır bir zarar gördüklerini vurgulayan çift, tüp bebek merkezinin ağır ihmali bulunduğunu savundu.

SÜRECİN NASIL TAMAMLANACAĞI MERAK KONUSU

Olay, tüp bebek uygulamalarında denetim ve güvenlik süreçlerini yeniden tartışmaya açarken, dava sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
