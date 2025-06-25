Bozüyük'te Kimyasal Tehlikeye Karşı KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, hastane Acil Servis ve KBRN Ünitesi ekiplerinin iş birliğiyle 2025 yılı 'KBRN-Turuncu' kod tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği kimyasal maddeye maruz kalan bir personel güvenli alana taşındı ve tedavi süreçleri başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2025 yılı 'KBRN-Turuncu' kod tatbikatı gerçekleştirildi.

Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servis ve KBRN Ünitesi ekipleri tarafından, AFAD ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri iş birliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, hastanenin Tıbbi Atık Ünitesi'nde çalışan bir personelin kimyasal bir maddeye maruz kaldığı ve baygın halde bulunduğu ihbarı yapıldı.

Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde olay yeri güvenlik altına alınarak, risk durumu değerlendirildi. Mor kod verilerek, çalışma başlatıldı. Yapılan analizler sonucunda, olayın kimyasal bir tehlike taşıdığı belirlenmesi üzerine turuncu kod verilerek bölgesel ve kurumsal alarm seviyesine geçildi.

AFAD KBRN ekibi, olay yerine intikal ederek, gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Maruz kalan kişiyi güvenli alana taşıyan ekip, 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Personel, özel koruyucu ekipmanlar eşliğinde hastanenin KBRN Ünitesi'nde arındırma işlemlerine tabi tutularak, tedavisine başlatıldı.

HAP Başkanı Ali Rıza Say, olayın başarıyla kontrol altına alındığını ve yeşil kod verilerek tatbikatın sonlandırıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Sağlık
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