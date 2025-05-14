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Bolu'da Su Kaynağından Zehirlenme Şüphesi: 80 Kişi Hastaneye Başvurdu

Bolu'da Su Kaynağından Zehirlenme Şüphesi: 80 Kişi Hastaneye Başvurdu
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Bolu'da 4 köyde yaşayan 80 kişi, içme suyu hattından kaynaklandığı düşünülen mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve su numuneleri alındı.

BOLU'da aynı içme suyu hattını kullanan 4 köyde yaşayan 80 kişi, 1 hafta içinde mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Zehirlenmelerin su kaynaklı olduğu düşüncesiyle içme suyu hattından numune alındı.

Merkeze bağlı Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde yaşayanlar, evlerindeki çeşmelerden su içtikten sonra mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bir haftalık süreçte toplam 80 kişi hastaneye giderken, rahatsızlanan kişilerin tamamı taburcu oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, içme suyu hattından numune alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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