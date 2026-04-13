Haberler

Market işletmecisi, boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da bir ortaokul öğrencisi, nefes borusuna yiyecek kaçtığı için boğulma tehlikesi geçirdi. Market sahibi, Heimlich manevrası yaparak öğrenciyi kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Okul çıkışında arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürürken hazır yemek yiyen ortaokul öğrencisinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bir anda nefessiz kalan ve boğulma tehlikesi geçiren öğrencinin durumunu gören arkadaşları büyük panik yaşadı. Arkadaşlarının müdahalesine rağmen nefes alamayan öğrenci, yol üzerindeki markete girdi. Market sahibi Cemil Sevim, nefes almakta zorlanan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Müdahalenin ardından rahat nefes almaya başlayan öğrenci, bir süre markette dinlendirildi. Öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Ünlülerin test sonucu çıktı
Fiyatı 1 TL'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Fiyatı 1 liraya düşürülünce vatandaşlar birbirini ezdi