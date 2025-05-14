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Bolu'da İçme Suyundan 80 Kişi Etkilendi, Valilikten Açıklama

Bolu'da İçme Suyundan 80 Kişi Etkilendi, Valilikten Açıklama
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Bolu'da dört köyde içme suyundan etkilenen 80 kişi için valilik açıklama yaptı, ilk laboratuvar sonuçlarının normal olduğu belirtildi.

Bolu'da içme suyundan 80 kişi etkilendi, Valilik açıklama yaptı

"İlk laboratuvar sonuçları normal olarak çıkmıştır"

BOLU - Bolu merkeze bağlı 4 köyde, mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleriyle 80 kişinin etkilendiği olayla alakalı Bolu Valiliği açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlk laboratuvar sonuçları normal olarak çıkmıştır. Yeni numunelerin sonuçları takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Olay, Bolu'nun merkeze bağlı Örencik, Okçular, Ilıcakınık ve Çamyayla köylerinde meydana geldi. Aynı içme suyu hattını kullanan köylerde, su deposunda yapılan temizlik çalışmasının ardından çok sayıda kişi rahatsızlandı. İshal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle bir haftalık zaman diliminde hastaneye başvuran 80 kişi tedavi altına alındı. Hastaneye başvuran vatandaşların tamamının taburcu edildiği öğrenilirken, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından su deposundan numuneler alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi.

Okçular köyünden kimse etkilenmemiş

Sağlık kuruluşlarına başvuran 80 vatandaş tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bir vatandaşın ise gözlem amacıyla hastanede tutulduğu öğrenildi. Ayrıca Okçular köyü Muhtarı Emin Akgül'den köyde ikamet eden vatandaşların sudan etkilenmediği, depolarının temiz olduğu öğrenildi.

"İlk laboratuvar sonuçları normal olarak çıkmıştır"

Valilik açıklamasında, şebeke suyu kaynaklarından numuneler alındığı, bakiye klor ölçümleri yapıldığı ve laboratuvar analizlerinin sürdüğü bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 21.00 sularında, Merkez ilçemize bağlı Çamyayla köyünden bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvurular üzerine, Valiliğimiz koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan ilk değerlendirmeler neticesinde, aynı su kaynağından beslendiği tespit edilen Çamyayla köyü, Örencik köyü, Okçular köyü ve Ilıcakınık Mahallesi'nden benzer şikayetlerle başvuran vatandaşlarımız da incelemeye dahil edilmiştir. Şebeke suyu kaynaklarından numuneler alınmış olup, bakiye klor ölçümleri yapılmakta ve laboratuvar analizleri sürdürülmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlarımız, yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, bir vatandaşımız gözlem amacıyla hastaneye yatırılmış olup taburcu edilmesi planlanmaktadır. İlk laboratuvar sonuçları normal olarak çıkmıştır. Yeni numunelerin sonuçları takip edilmektedir. Konuya ilişkin tüm halk sağlığı tedbirleri alınmış olup, gerekli saha çalışmaları ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Sağlık
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