Bolu'da Fıtık Ameliyatlarında Yeni Yöntem: Kapalı Cerrahi ile Hızlı İyileşme

Fıtık tedavisinde uygulanan bu yöntem hastaları daha hızlı ayaklandırıyor

BOLU - Bolu'nun İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde Avrupa Fıtık Cemiyeti'nin önerdiği yöntemle yapılan kapalı (laparoskopik) ameliyatlar sayesinde, hastalar daha az ağrı hissederek, kısa sürede taburcu olup günlük yaşamlarına hızla dönüyor.

Bolu'nun İzzet Baysal Devlet Hastanesi, karın duvarı fıtığı tedavisinde bölgesel merkez olma yolunda ilerliyor. Manisa'dan gelen 1 hasta, hastanede başarılı bir karın duvarı fıtığı ameliyatı geçirdi. Daha önce aynı şikayetle ameliyat olan ancak fıtığı nüks eden Habibe Topçu, karın ağrısı şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastada geniş çaplı nüks ventral herni (karın duvarı fıtığı) ve karın içi organların fıtık kesesi içinde sıkıştığı tespit edildi. Hasta, 26 Mart tarihinde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Turan Durak, Anestezi Uzmanı Dr. Selin Yencilek ve ameliyathane ekibi tarafından ameliyata alındı. Laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı.

Operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Ahmet Turan Durak, gelişen teknolojiyle birlikte karın duvarı fıtıklarında laparoskopik cerrahinin daha fazla tercih edildiğini belirterek, "Özellikle tekrarlayan fıtık ameliyatlarında, eski yamanın çıkarılmasının zorluğu ve tekrar nüks etme riski, hem hasta hem de cerrah açısından ciddi bir endişe kaynağı olabiliyor. Avrupa Fıtık Cemiyeti'nin de önerisiyle, bu tür hastalarda yama uygulaması karın duvarının ara katmanlarına veya arkasına yapılmalıdır. Bu teknik, açık cerrahi, laparoskopik ya da robotik cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. Biz de merkezimizde ağırlıklı olarak laparoskopik, yani kapalı yöntemle bu operasyonları başarıyla yapmaktayız. Bu yöntem sayesinde hastalar daha az ağrı hissediyor, daha kısa sürede taburcu oluyor ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönebiliyor. Bolu ve çevresinden bu tür zor vakalar merkezimize yönlendiriliyor. Hastane yönetimimize ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Başarılı ameliyat sonrası duygularını paylaşan hasta Habibe Topçu ise, "Ablam bana sizi önerdi. Ben de geldim, ameliyatımı oldum. Allah razı olsun sizlerden. Size çok dua ettim" dedi.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi, deneyimli kadrosu ve modern cerrahi yöntemleriyle bölgede fıtık tedavisinde merkez olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.