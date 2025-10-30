Haberler

Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastada, beyin omurilik sıvısına (BOS) yapılan testlerde deli dana hastalığı tespit edildi.

  • Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi.
  • Hastanın beyin dokusunda yapılan testlerde hastalık belirlendi.
  • Hasta İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde izole alanda tedavi görüyor.

Bolu'da geçtiğimiz ay boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Z.A. isimli kadın, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sonrasında ise Z.A.'nın. şikayetlerinin geçmemesi üzerine beyin omurilik sıvısından (BOS) örnek alındı.

İSTANBUL'DA LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Hastadan alınan örnekler daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı'na gönderildi.

İZOLE ALANDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Burada yapılan testlerde Z.A.'nın beyin dokusunda 'deli dana' hastalığı tespit edildi. Z.A.'nın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde izole alanda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Sağlık
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıozgurinnyc:

bir deli dana eksikti tam oldu

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Bir virüs değil, prion denilen anormal proteinler neden olur. Genellikle ineklerde görülür. İnsana geçiş: Sadece hastalıklı hayvanın beynini, omuriliğini veya sinir dokusunu içeren et ürünleri yenirse bulaşabilir. Bu durumda insanda “vCJD (variant Creutzfeldt–Jakob disease)” adı verilen ölümcül bir beyin hastalığı gelişebilir. Bulaşma şekli: İnsandan insana bulaşmaz. Hayvandan insana sadece et tüketimiyle geçebilir (ısırıkla, tükürükle değil).

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.