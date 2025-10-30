Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi
Bolu'da boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastada, beyin omurilik sıvısına (BOS) yapılan testlerde deli dana hastalığı tespit edildi.
- Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi.
- Hastanın beyin dokusunda yapılan testlerde hastalık belirlendi.
- Hasta İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde izole alanda tedavi görüyor.
Bolu'da geçtiğimiz ay boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Z.A. isimli kadın, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sonrasında ise Z.A.'nın. şikayetlerinin geçmemesi üzerine beyin omurilik sıvısından (BOS) örnek alındı.
İSTANBUL'DA LABORATUVARA GÖNDERİLDİ
Hastadan alınan örnekler daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı'na gönderildi.
İZOLE ALANDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Burada yapılan testlerde Z.A.'nın beyin dokusunda 'deli dana' hastalığı tespit edildi. Z.A.'nın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde izole alanda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.