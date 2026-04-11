Bodrum'da "Ortopedi ve Travmatoloji" sempozyumu yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Acıbadem Bodrum Hastanesi tarafından düzenlenen sempozyumda, eklem içi enjeksiyonlar ve cerrahi uygulamalar üzerine uzman hekime sunumlar gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Ortopedi ve Travmatoloji" sempozyumu düzenlendi.

Acıbadem Bodrum Hastanesi tarafından hastanenin toplantı salonunda gerçekleşen "Eklem İçi Enjeksiyonlar: Nereye Kadar?" konulu sempozyuma Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Başkanı Prof. Dr. Önder Kalenderer'in de arasında olduğu Türkiye'nin birçok bölgesinden alanında uzman 150 ortopedi hekimi katıldı.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Anestezi Uzmanı Dr. Nevra Gülhan Görgülü, Acıbadem Bodrum Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nadir Şener ile TOTBİD Başkanı Prof. Dr. Önder Kalenderer, sempozyuma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gün boyu devam eden sempozyumda, "Eklem içi patolojiler ve cerrahi zamanlama", "Eklem içi ozon uygulamaları", "Eklem içi kök hücre ve eksozom uygulamaları" gibi birçok konuda konuşmalar ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Ali Ballı
