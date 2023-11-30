Böbrek Yetmezliği Hastası Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Van'ın Başkale ilçesinde böbrek yetmezliği hastası Memihan Elter, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde böbrek yetmezliği hastası Memihan Elter (78), ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Başkale ilçesinde yaşayan Memihan Elter, akut böbrek yetmezliği şikayetiyle Başkale Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar, müdahale sonrası ileri tetkik ve tedavisi amacıyla Van'a sevkine karar verdikleri Elter için, ambulans helikopter istedi. Van'dan havalanan ambulans helikopter, Elter'i, Başkale Devlet Hastanesi'nden alıp Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. (DHA)