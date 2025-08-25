Dr. Sepide Sadık: Ekrana maruz kalmak çocuklarda miyop riskini arttırır

Dr. Sepide Sadık, özellikle çocukların göz sağlığında erken teşhisin önemini vurguladı. Doğumdan hemen sonra yapılması gereken göz muayenesinin, ileride yaşanabilecek ciddi problemlerin önüne geçebileceğini belirtti. Göz tembelliği, şaşılık ve ekran maruziyetinin risklerine değinen Sadık, ailelerin çocuklarını yakından gözlemlemesi gerektiğini söyledi.

"ÇOCUKLARDA DOĞUMDAN HEMEN SONRA GÖZ MUAYENESİ YAPILMALI"

Sadık, doğumdan sonra bebeklerde göz muayenesinin ertelenmemesi gerektiğini ifade etti. Çocuklarda göz sağlığının erken yaşta takip edilmesinin ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek kalıcı sorunların önlenmesi için büyük önem taşıdığını belirtti.

"GÖZ TEMBELLİĞİ DOĞUŞTAN OLAN BİR PROBLEMDİR"

Uzman doktor, göz tembelliğinin doğuştan gelen bir problem olduğunu ve bu durumun çocuğun okulda öğrenim başarısını düşürerek eğitim hayatını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Ayrıca göz tembelliği ile şaşılığın birlikte görüldüğü durumlarda önce göz tembelliğinin tedavi edilmesi, ardından şaşılık tedavisinin yapılması gerektiğini dile getirdi.

"GENELLİKLE 1 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARA TAM GÜN GÖZ KAPATMA VERMİYORUZ"

Sadık, çocuklarda uygulanan tedavilerin yaşa göre farklılık gösterdiğini belirterek genellikle 1 yaşın altındaki çocuklara tam gün göz kapatma tedavisinin verilmediğini kaydetti. Bunun yerine daha uygun ve çocukların gelişimini destekleyecek yöntemlerin tercih edildiğini açıkladı.

"EKRANA MARUZ KALMAK ÇOCUKLARDA MİYOP RİSKİNİ ARTTIRIR"

Dr. Sepide Sadık, teknolojinin yaygın kullanımıyla birlikte çocukların ekranlara uzun süre maruz kaldığını, bunun da göz sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu söyledi. Uzun süreli ekran maruziyetinin çocuklarda miyop riskini artırdığını belirten Sadık, ailelerin bu konuda dikkatli olması ve ekran kullanımını sınırlaması gerektiğini vurguladı.