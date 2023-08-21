Bir sene içinde 6 ameliyat geçiren 'Duman' ampute edilerek yaşamını sürdürüyor

5'inci kattan düşen 'Duman' 3 ayağıyla koşmaya devam ediyor

DİYARBAKIR Diyarbakır'da bir binanın 5'inci katından düşen 'Duman' isimli Kedi, 6'ncı ameliyattan sonra sol ön ayağının ampute edilmesiyle 3 ayakla hayatına devam ediyor.

Diyarbakır'da, evde bulamadığı kedisini dışarıda bir çukurda bulan Dorşin Adıyaman, sağlık kontrolü için Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde bulunan Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Veteriner hekimler, yaptığı kontroller sonucu 2 ayağında kırılmanın olmasıyla 'Duman'ı ameliyata aldı. Aralıklarla süren tedavi aşamasında 'Duman' bir sene içerisinde 6 ameliyat geçirdi. Cerrahi operasyonlardan sonra 'Duman'ın dikiş tutmayan sol ön ayağı kurtarılamayınca ampute edilerek 3 ayakla hayatını sürdürmeye başladı.

Geçen yıl işteyken kedisinin kaybolduğunu, ailesinin aramalar sonucu kediyi bulamadığını belirten Dorşin Adıyaman, daha sonra kendi aramaları sonucu Duman'ı karşı binanın altındaki çukurda bulduğunu söyledi. Kediyi veterinere götürdüğünü ifade eden Adıyaman, "Düştüğünü bilmiyordum. Sürekli kan kusuyordu. Veterinerler bana 'burada iyi bir tedavi uygulayamayız' dediler. Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürmemi önerdiler. Getirdim, baktılar aradan 1 ay geçti akciğerinde ödem vardı. Ödem olduğu içinde ameliyata alamayacaklarını söyledi. Sonra 4 gün bekledik, 2 ayağının kırık olduğunu öğrendik. 1 ayağına hemen platin taktılar ama diğer ayağı iyileşmedi. 5 ameliyat oldu ama artık derisi kalın diye dikiş tutmamaya başladı" dedi.

Kedinin kolu sarıldığını, takla atarken kırıldığını aktaran Adıyaman, "Tekrardan tedavi ettiler. 6. ameliyatıydı, artık bitti tamam dedik. Bütün müdahaleler yapıldı ama o deri tutmayınca ampute etmek durumunda kaldılar. Acı çekmesinden de kessek daha iyi olur dediler. Onlara güvenerek yaptım. Kedim şu anda iyi. Başta Sadık Hocaya, Nahit Hocaya ve Rojda Hocaya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"3 ayağıyla bile rahatlıkla koşabiliyor"

Dicle Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen kedinin eklemleri ile ilgili problem olduğunu aktaran başhekim Prof. Dr. Hasan İçen, eklemlerine yapılan 6 operasyondan sonra iyileşmediğini anlayınca daha fazla problemler olmasın diye kemik bölgesinden ampute edildiğini kaydetti. Kedinin şu anda 3 ayağıyla yaşamının sürdürdüğünü belirten İçen, "Hatta kedi sahibini sabah bir ifadesi vardı artık 3 ayağıyla bile rahatlıkla koşabiliyor. Koşacağına inanmadığı kedisinin koştuğunu görünce sevinci bir farklıydı. Bu tür problemli olan hayvanlar ve çözümü zor olan vakalarla ilgili serbest kliniklerden bize vakalar gönderiliyor. Hastanemizin imkanlarıyla, uzman ekibimizle, fakülte imkanlarımızla hizmet vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.