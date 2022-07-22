Bingöl haberleri: Polis helikopteri 15 yaşındaki genç için gece havalandı

Polis helikopteri 15 yaşındaki genç için gece havalandı

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde 'testis torsiyonu' rahatsızlığı olan 15 yaşındaki çocuk, gece havalanan polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Çatak ilçesi Çılga Mahallesi Çamlıca Sokakta ikamet eden Muhammet Tamğaç isimli çocuk, rahatsızlanınca Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 'testis torsiyonu' teşhisi konulan ve acilen ameliyat yapılması için helikopter talebinde bulunuldu. Van İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi görevlilerinin sevki için helikopter talep edilmesi üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopter, Çatak ilçesine sevk edildi. Hastaneden alınarak Helikopterle Havacılık Şube Müdürlüğü pistine getirilen Tamğaç, burada hazır bekletilen ambulansla hastanesine ulaştırıldı.