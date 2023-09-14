Bingöl'de Sağlık Sorunu Yaşayan Yaşlı Adam Ambulans Helikopterle Hastaneye Götürüldü

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Sağgöze köyünde bulantı, kusma ve ishal nedeniyle fenalaşan Hasan Mutlu (79), ambulans helikopterle köyden alınarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünde oturan Hasan Mutlu, bulantı, kusma ve ishal nedeniyle evinde fenalaştı. Mutlu'nun yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayarak yardım istedi. Hastanın yaşı ve yolun ambulansla 1,5 saat sürecek olması üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi. Mutlu, köye 15 dakikada ulaşan helikopterdeki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Havalimanına, buradan da ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mutlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.