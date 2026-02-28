Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan Hasta, UMKE Ekipleri Tarafından Hastaneye Ulaştırıldı

BİNGÖL'de kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşayan hasta, UMKE ekiplerinin paletli ambulansla yürüttüğü 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Kent merkezine bağlı Ortaçanak köyünde yaşayan A.B. (48), aniden fenalaşarak göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirlendi. Bunun üzerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) görevlendirildi. Komuta Kontrol Merkezi koordinesinde harekete geçen UMKE ekipleri, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından ekipler hastanın evine ulaştı. Evinde ilk müdahalesi yapılan A.B., paletli ambulansla güvenli noktaya taşındı. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanın tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı