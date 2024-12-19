Üye Girişi
Haberler
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız

Bilkent Şehir Hastanesi'nin Çocuk Palyatif Bakım Merkezi Beşinci Yılını Kutladı

Bilkent Şehir Hastanesi'nin Çocuk Palyatif Bakım Merkezi Beşinci Yılını Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi bünyesindeki Çocuk Palyatif Bakım Merkezi, beşinci hizmet yılını kutladı. Başhekim Prof. Dr. Yaşar Namık Özbek, merkez hakkında bilgi vererek, yılda ortalama 500 yatan hasta baktıklarını belirtti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi bünyesindeki Çocuk Palyatif Bakım Merkezi'nin beşinci hizmet yılı kutlandı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yaşar Namık Özbek, Çocuk Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, Ankara'nın ilk ve en büyük hasta yatak kapasitesine sahip Çocuk Palyatif Bakım Merkezi olduklarını söyledi.

Özbek, palyatif bakımın, "nedeni ne olursa olsun hastaların yaşamını kolaylaştırmak ve acılarını hafifletmek için kurulmuş bir birim" olduğuna işaret ederek, palyatif bakım ekibinin, çocuk hastalar dışında onların aileleriyle de ilgilendiklerini aktardı.

Prof. Dr. Özbek, "Burada çok kuvvetli bir palyatif bakım ailesi var. Hastalarla yakın bağ kurarak dertlerine derman oluyorlar." dedi.

Servisin hizmete girmesiyle yoğun bakım ünitelerinin de yükünün azaldığını aktaran Özbek, tüm servis ekibine teşekkür etti.

Etkinlikte, uzmanlar merkezde sunulan hizmetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"Yılda ortalama 500 yatan hasta bakıyoruz"

Özbek'in konuşmasının ardından söz alan Sorumlu Hekim Ganime Ayar ise servisin 5 yıllık faaliyetlerini özetleyen bir sunum yaptı.

Ayar, "Yılda ortalama 500 yatan hasta bakıyoruz. ilk açıldığımız yıl 434 hasta baktık. Sonra 600'lere ulaştı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Sağlık
img

Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
img

Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
img

Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel'den ilginç 'Ahmet Özer' çıkışı: DEM'e kendini beğendiremeyince bize gelmiş
Özgür Özel'in sözleri, Ahmet Özer'i kızdırabilir
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi

Son Dakika Haberleri

1 TL kaç Suriye lirası ediyor? 20 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! 20 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sucuğunda domuz eti çıkan firmanın adı ne? 20 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı yılbaşı kutlamayı yasakladı mı, okullarda yılbaşı kutlamak yasak mı? 4. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 19 Aralık Perşembe? Perşembe hangi diziler var? 19 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler Hudutsuz Sevda 46. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.