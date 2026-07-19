Bilim İnsanı Ali Rıza Akın: Mikrobiyotası sağlıklı olan insanlar daha uzun ve sağlıklı yaşıyor

Bilim insanı Ali Rıza Akın, Haberler.com'da Nur Ertürk'ün konuğu olarak mikrobiyota sağlığının insan yaşamındaki rolünü anlattı. Vücutta yaşayan trilyonlarca mikroorganizmanın sağlığın temelini oluşturduğunu belirten Akın, bilinçsiz antibiyotik kullanımından beslenme alışkanlıklarına kadar birçok konuda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

“MİKROBİYOTA SAĞLIKLI YAŞAMIN TEMELİ”

Programda mikrobiyotanın insan vücudunun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Ali Rıza Akın, sağlıklı bir mikrobiyotaya sahip kişilerin daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürdüğünü ifade etti. Vücutta trilyonlarca mikroorganizmanın yaşadığını belirten Akın, “O mikrobiyotayla biz bütünüz” diyerek insan sağlığının bu dengeyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

“BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI MİKROBİYOTAYI BOZUYOR”

Doktor kontrolü olmadan kullanılan antibiyotiklerin faydalı bakterilere ciddi zarar verdiğini belirten Akın, bu durumun nesilden nesile aktarılan bakteri çeşitliliğini de olumsuz etkilediğini söyledi. Anne kadar baba adayının mikrobiyotasının da doğacak çocuğun sağlığında önemli rol oynadığını ifade eden Akın, günümüzde insanların bakteri çeşitliliğinin giderek azaldığını, bunun da birçok hastalığın görülme sıklığını artırdığını dile getirdi.

“SAĞLIKLI MİKROBİYOTA HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR”

Akın, ağız mikrobiyotasını destekleyen probiyotiklerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, Akkermansiya bakterisinin mutluluk hormonu üretimine katkı sağladığını söyledi. Türkiye'de her dört kişiden üçünün kabızlık sorunu yaşadığına dikkat çeken Akın, kabızlığın birçok hastalığın erken uyarı işareti olabileceğini ifade etti. Probiyotik kullanımında bilinçli hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Akın, “Mikrobiyotaya destek olduğumuz zaman her türlü sorun ortadan kalkar” dedi. Beslenmenin önemine de değinen Akın, şekerin kanser hücrelerini beslediğini, buna karşılık sağlıklı beslenmenin ve bağırsak florasının korunmasının yaşam kalitesini artırdığını belirterek, “İçimizdeki evrene iyi bakarsak her şey çok güzel olur” ifadelerini kullandı.