Haberler

Bilecik'te ilk defa yeni nesil kalp pili uygulaması yapıldı

Bilecik'te ilk defa yeni nesil kalp pili uygulaması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği'nde ileri düzey bir kalp pili uygulaması başarıyla hayata geçirildi. 75 ve 80 yaşlarındaki iki hastaya, 'İleti Sistemi Pacing' yöntemi ile kalplerinin doğal ritimle çalışması sağlandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni nesil kalp pili uygulaması ilk kez başarıyla hayata geçirildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde büyük şehirlerdeki sayılı merkezlerde uygulanabilen ileri düzey bir kalp pili yöntemi ilk kez hayata geçirildi. Kalbinde ciddi ritim bozukluğu bulunan 75 ve 80 yaşlarındaki iki hastaya, 'İleti Sistemi Pacing' adı verilen yeni nesil kalp pili uygulandı. Uygulanan yöntem sayesinde hastaların kalbi daha doğal ve sağlıklı bir ritimle çalışmaya başladı. Daha önce benzer ileri tedaviler için hastaların farklı illere sevk edilmesi gerekirken, gerçekleştirilen bu uygulama ile birlikte Bilecik'te de modern tedavi imkanları sunulmaya başlandı.

Operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan Dr. Öğretim Üyesi Enes Çelik ile Uzman Dr. Neryan Özgül Özden, yöntemin klasik kalp pili uygulamalarından farklı olduğunu ifade etti. Doktorlar, bu teknikte kalbin kendi doğal iletim sisteminin kullanıldığını, bu sayede daha fizyolojik bir çalışma sağlandığını ve ilerleyen süreçte oluşabilecek kalp yetmezliği riskinin azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Gerçekleştirilen operasyonlara Eskişehir Şehir Hastanesi'nden destek amacıyla Doç. Dr. Mehmet Özgeyik'in de katkı sundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

