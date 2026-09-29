Bilecik'te Uzm. Dr. Azel Subaşı İç Hastalıkları Polikliniğinde hasta kabulüne başladı

Bilecik'te Uzm. Dr. Azel Subaşı İç Hastalıkları Polikliniğinde hasta kabulüne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Azel Subaşı hasta kabulüne başladı. Hastanede yeni doktor atamalarının sürdüğü, eksik görülen polikliniklere de atama yapılacağı belirtildi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm.Dr. Azel Subaşı hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin İç Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm.Dr. Azel Subaşı hasta kabulüne başladı.
Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı